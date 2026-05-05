Восемь раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные ГШ на 16:00

Фронт 16:43   05.05.2026
Виктория Яковенко
Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал в направлении Радьковки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 65 атак, отметили в Генштабе.

Напомним, пограничники пресекли попытку штурма в Харьковской области и взяли в плен военнослужащего РФ. Это произошло в районе села Землянка — подробности.

Читайте также: В громаде под Харьковом – «прилет»: раздается серия взрывов, произошел пожар

Автор: Виктория Яковенко
  Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 16:43;

