Восемь раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные ГШ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал в направлении Радьковки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 65 атак, отметили в Генштабе.

