Враг сегодня не атаковал на Купянщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток армия РФ дважды атаковала в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица и в направлении Червоной Зари. Один бой продолжается.
На Купянском направлении оккупанты сегодня не предпринимали активных действий.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 59 атак, отметили в Генштабе.
Напомним, в Государственной пограничной службе Украины показали, как ликвидируют врага на Южно-Слобожанском направлении. Прорывающиеся на мотоциклах оккупанты попадают под огонь подразделения «Форпост».
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 16:45;