Live

Враг сегодня не атаковал на Купянщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:45   28.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток армия РФ дважды атаковала в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица и в направлении Червоной Зари. Один бой продолжается.

На Купянском направлении оккупанты сегодня не предпринимали активных действий.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 59 атак, отметили в Генштабе.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины показали, как ликвидируют врага на Южно-Слобожанском направлении. Прорывающиеся на мотоциклах оккупанты попадают под огонь подразделения «Форпост».

Читайте также: Теперь не и. о: Синегубов представил нового ректора ХАИ (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
28.04.2026, 12:11
28.04.2026, 10:34
28.04.2026, 16:47
28.04.2026, 11:42
28.04.2026, 13:37
28.04.2026, 17:35

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Враг сегодня не атаковал на Купянщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток армия РФ дважды атаковала в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".