Враг сегодня не атаковал на Купянщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток армия РФ дважды атаковала в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица и в направлении Червоной Зари. Один бой продолжается.

На Купянском направлении оккупанты сегодня не предпринимали активных действий.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 59 атак, отметили в Генштабе.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины показали, как ликвидируют врага на Южно-Слобожанском направлении. Прорывающиеся на мотоциклах оккупанты попадают под огонь подразделения «Форпост».