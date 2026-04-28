Теперь не и. о: Синегубов представил нового ректора ХАИ (видео)
Новым ректором национального аэрокосмического университета «ХАИ» стал Алексей Литвинов. Глава ХОВА Олег Синегубов представил его коллективу.
«Приказ министра образования и науки: за результаты выборов, назначить Литвинова Алексея, доктора юридических наук, профессора, избранного по конкурсу, ректором «ХАИ» сроком на пять лет с 21 апреля 2026 года. Думаю, что у вашего руководителя хватит и навыков, и мудрости вести дальше университет. Потому что времена сложные у нас, в первую очередь, мы говорим о сохранении коллектива, кафедр, факультетов», — сказал Синегубов.
В ходе встречи обсудили организацию образовательного процесса в условиях военного положения, а также направления дальнейшего сотрудничества университета с профильными министерствами и предприятиями стратегических отраслей, отметили в ХОВА.
«Сегодня ключевая задача – обеспечить стабильную работу университета. Особое внимание уделим подготовке специалистов для высокотехнологичных направлений и усилению взаимодействия с государством и предприятиями стратегических отраслей», — сказал Литвинов.
Видео: ХОВА
В ХОВА уточнили, что в университете обустроены современные укрытия общей площадью более 2000 квадратных метров, что позволяет обеспечить офлайн-обучение для около 2000 студентов.
Напомним, ранее Алексей Литвинов выполнял обязанности ректора «ХАИ».
• Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 12:11;