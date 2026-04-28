Live

Теперь не и. о: Синегубов представил нового ректора ХАИ (видео)

Общество 12:11   28.04.2026
Виктория Яковенко
Теперь не и. о: Синегубов представил нового ректора ХАИ (видео) Фото: ХОВА

Новым ректором национального аэрокосмического университета «ХАИ» стал Алексей Литвинов. Глава ХОВА Олег Синегубов представил его коллективу.

«Приказ министра образования и науки: за результаты выборов, назначить Литвинова Алексея, доктора юридических наук, профессора, избранного по конкурсу, ректором «ХАИ» сроком на пять лет с 21 апреля 2026 года. Думаю, что у вашего руководителя хватит и навыков, и мудрости вести дальше университет. Потому что времена сложные у нас, в первую очередь, мы говорим о сохранении коллектива, кафедр, факультетов», — сказал Синегубов.

В ходе встречи обсудили организацию образовательного процесса в условиях военного положения, а также направления дальнейшего сотрудничества университета с профильными министерствами и предприятиями стратегических отраслей, отметили в ХОВА.

«Сегодня ключевая задача – обеспечить стабильную работу университета. Особое внимание уделим подготовке специалистов для высокотехнологичных направлений и усилению взаимодействия с государством и предприятиями стратегических отраслей», — сказал Литвинов.

Видео: ХОВА

В ХОВА уточнили, что в университете обустроены современные укрытия общей площадью более 2000 квадратных метров, что позволяет обеспечить офлайн-обучение для около 2000 студентов.

Напомним, ранее Алексей Литвинов выполнял обязанности ректора «ХАИ».

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 28 апреля: погибшие в Чугуеве, кибербуллинг учителей
Новости Харькова — главное 28 апреля: погибшие в Чугуеве, кибербуллинг учителей
28.04.2026, 12:35
Погода не улучшается: в ближайший час на Харьковщине будет опасно
Погода не улучшается: в ближайший час на Харьковщине будет опасно
28.04.2026, 10:34
Сегодня 28 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 апреля 2026: какой праздник и день в истории
28.04.2026, 06:00
В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
27.04.2026, 13:01
Взрыв около супермаркета в Харькове: полиция нашла вероятного хулигана
Взрыв около супермаркета в Харькове: полиция нашла вероятного хулигана
28.04.2026, 11:42
Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию 1 мая: что известно
Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию 1 мая: что известно
28.04.2026, 13:14

Теперь не и. о: Синегубов представил нового ректора ХАИ (видео)
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 12:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новым ректором национального аэрокосмического университета «ХАИ» стал Алексей Литвинов. Глава ХОВА Олег Синегубов представил его коллективу.".