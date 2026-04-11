Инженерия в тренде, по экономике — спад: что выбирают абитуриенты в Харькове
Количество поступающих в Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова стабильно: в прошлом году на первый курс приняли более 1600 абитуриентов, что на 10–15% меньше довоенных показателей. Наибольшей популярностью пользуются инженерные специальности, тогда как спрос на экономические снижается, рассказал МГ «Объектив» ректор вуза Игорь Белецкий.
«Популярностью пользуются образовательные программы, связанные с архитектурой. Очень популярны образовательные программы, связанные со строительством. Пользуются спросом практически все инженерные специальности. По экономическим мы видим определенный спад. Потому что рынок нуждается в инженерах, в людях, которые могли бы участвовать в восстановлении страны, в эксплуатации в тяжелых условиях. Поэтому мы видим больший спрос на инженерные специальности, снижение спроса на экономические», — отметил Белецкий.
Он подчеркнул, что университет уделяет большое внимание профориентации, начиная с 8–9 классов.
«Университет рассматривает профориентацию больше в просветительском плане. Мы объясняем, что абитуриентам нужно учиться. Им нужно идти в университет, выбрать ту или иную профессию. А потом, придут ли они к нам в университет или в какой-то другой, для нас это уже второй вопрос. Если мы будем качественно готовить их к взрослой жизни, я думаю, что они придут к нам», — говорит ректор.
То есть, подчеркнул он, речь идет не о конкуренции между вузами и борьбе за студентов, а о том, чтобы молодой человек оставался в Украине, в Харькове и знал, чем ему заниматься после школы.
«Качественное обучение, комфортные условия, поэтому у нас стабильный набор. Я думаю, что в этом году нам тоже нужно поработать, чтобы он был не хуже, чем в прошлом», — резюмировал Белецкий.
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 21:35;