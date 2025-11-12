Live

Экс-преподавателю харьковского вуза вменяют помощь РФ в создании БпЛА «Герань»

Происшествия 17:18   12.11.2025
Елена Нагорная
Экс-преподавателю харьковского вуза вменяют помощь РФ в создании БпЛА «Герань»

12 ноября прокуратура завершила оглашение обвинительного акта бывшему преподавателю одного из харьковских вузов. По версии следствия, в течение октября 2022 – августа 2024 года он разрабатывал и передавал технические материалы, которые могли быть использованы Россией для создания ударных БпЛА, в частности типа «Герань».

Как сообщают в Офисе генпрокурора Украины, речь идет о системной подготовке и передаче РФ предпроектных предложений, чертежей и научных отчетов с техническими расчетами двигателей и систем запуска.

«Экспертиза подтвердила, что эти материалы имеют военное назначение и могут быть использованы для разработки, испытаний и производства боевых БпЛА. Передача таких технологий, по оценке специалистов, могла нанести ущерб обороноспособности Украины. В ходе следственных действий были изъяты электронные носители с перепиской и доказательствами пересылки технических материалов российским сотрудникам, привлеченным к производству дронов», — говорится в публикации.

Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В суде мужчина заявил, что вину не признает.

Автор: Елена Нагорная
