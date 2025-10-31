В Харькове станет на один вуз меньше? Кабмин выдал распоряжение, детали
Харьковскую государственную академию культуры планируют присоединить к Харьковскому национальному университету искусств имени Ивана Котляревского. Соответствующее распоряжение премьер-министра Юлии Свириденко опубликовали на сайте Кабмина.
В документе отмечается, что идею реорганизации предложило Министерство культуры.
Учащиеся в ХГАК продолжат обучение в составе университета искусств по выбранным специальностям.
«Министерству культуры и стратегических коммуникаций осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с реорганизацией Харьковской государственной академии культуры», — говорится в сообщении.
Напомним, в харьковских вузах продолжают появляться безопасные пространства. Около 1,5 тысячи квадратных метров таких помещений обустроили в Национальном аэрокосмическом университете «Харьковский авиационный институт». С 1 сентября у них учатся 15% студентов вуза, и далее этот показатель хотят поднять до 35-40%. Как выглядят безопасные аудитории и что говорят студенты – в репортаже МГ «Объектив».
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вуз, кабмин, новости Харькова, распоряжение;
