В Харькове станет на один вуз меньше? Кабмин выдал распоряжение, детали

Харьковскую государственную академию культуры планируют присоединить к Харьковскому национальному университету искусств имени Ивана Котляревского. Соответствующее распоряжение премьер-министра Юлии Свириденко опубликовали на сайте Кабмина.

В документе отмечается, что идею реорганизации предложило Министерство культуры.

Учащиеся в ХГАК продолжат обучение в составе университета искусств по выбранным специальностям.

«Министерству культуры и стратегических коммуникаций осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с реорганизацией Харьковской государственной академии культуры», — говорится в сообщении.

Напомним, в харьковских вузах продолжают появляться безопасные пространства. Около 1,5 тысячи квадратных метров таких помещений обустроили в Национальном аэрокосмическом университете «Харьковский авиационный институт». С 1 сентября у них учатся 15% студентов вуза, и далее этот показатель хотят поднять до 35-40%. Как выглядят безопасные аудитории и что говорят студенты – в репортаже МГ «Объектив».