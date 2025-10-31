Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

В Харькове станет на один вуз меньше? Кабмин выдал распоряжение, детали

Общество 15:34   31.10.2025
Виктория Яковенко
В Харькове станет на один вуз меньше? Кабмин выдал распоряжение, детали Фото: Василий Голосный

Харьковскую государственную академию культуры планируют присоединить к Харьковскому национальному университету искусств имени Ивана Котляревского. Соответствующее распоряжение премьер-министра Юлии Свириденко опубликовали на сайте Кабмина.

В документе отмечается, что идею реорганизации предложило Министерство культуры.

Учащиеся в ХГАК продолжат обучение в составе университета искусств по выбранным специальностям.

«Министерству культуры и стратегических коммуникаций осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с реорганизацией Харьковской государственной академии культуры», — говорится в сообщении.

ХГАК ликвидруют
Распоряжение Кабмина

Напомним, в харьковских вузах продолжают появляться безопасные пространства. Около 1,5 тысячи квадратных метров таких помещений обустроили в Национальном аэрокосмическом университете «Харьковский авиационный институт». С 1 сентября у них учатся 15% студентов вуза, и далее этот показатель хотят поднять до 35-40%. Как выглядят безопасные аудитории и что говорят студенты – в репортаже МГ «Объектив».

Читайте также: ХОВА: за год уровень стресса у маленьких украинцев вырос на 10% – исследования

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса
31.10.2025, 12:05
Новости Харькова – главное 31 октября: тяжелая ночь для Лозовщины, пожар
Новости Харькова – главное 31 октября: тяжелая ночь для Лозовщины, пожар
31.10.2025, 14:55
Цена на мясо: сколько будет стоить свинина в Харькове и области к Новому году
Цена на мясо: сколько будет стоить свинина в Харькове и области к Новому году
31.10.2025, 14:40
Опасная погода будет сегодня в Харькове и области – подробности
Опасная погода будет сегодня в Харькове и области – подробности
31.10.2025, 09:36
«Уже все понятно» — Зеленский о ситуации в Купянске (видео)
«Уже все понятно» — Зеленский о ситуации в Купянске (видео)
31.10.2025, 14:52
В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
31.10.2025, 16:08

Новости по теме:

02.10.2025
Проректор вуза в Харькове помогал уклонистам и хотел поехать в Москву – СБУ
19.02.2025
Экс-преподавателя вуза Харькова и охранника отеля подозревают в работе на РФ
31.01.2025
«Мертвые души» в вузе Харькова – судят проректора и двух подрядчиков
15.11.2024
15 лет тюрьмы: доцент вуза Харькова, работавший на ГРУ, получил приговор
31.10.2024
10 тыс. $ за поступление: будут судить заведующего кафедрой харьковского вуза


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове станет на один вуз меньше? Кабмин выдал распоряжение, детали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2025 в 15:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковскую государственную академию культуры планируют присоединить к Харьковскому национальному университету искусств имени Ивана Котляревского.".