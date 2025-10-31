ХОВА: за год уровень стресса у маленьких украинцев вырос на 10% – исследования

По информации Rating Group и UNICEF, осенью прошлого года у 27% маленьких украинцев был высокий или повышенный уровень стресса. Уже в 2025 году этот показатель вырос до 37%, пишут в пресс-службе ХОВА.

«Самые высокие показатели зафиксированы среди девочек 10-13 лет – у 40% из них эмоциональное напряжение усилилось. Эксперты отмечают, что этот возраст является одним из самых уязвимых военных потрясений, ведь подростки четко осознают опасность, но еще не имеют сложившихся механизмов преодоления стресса. Негативные эмоции становятся более распространенными: у части детей растет чувство разочарования, тревожности и усталости», – передают в ХОВА.

Специалисты отмечают, что состояние детей также зависит от родителей. Из-за тесной эмоциональной связи тревожность и стресс взрослых часто передается малышам. Такую тенденцию наблюдают в каждой пятой семье.

«Специалисты отмечают, что дети, регулярно общающиеся с родителями о своих переживаниях, лучше справляются с психологическим напряжением. Такие дети имеют вдвое более низкий уровень стресса, чем те, кто не делится своими эмоциями. Большую роль играют любимые занятия: хобби, творчество, спорт помогают снижать тревожность и восстанавливать внутренний баланс», – пишут в сообщении.

При этом, согласно исследованиям, более высокая стрессоустойчивость у тех детей, которые занимаются спортом или ведут активный образ жизни вместе с родителями. А вот малыши, любящие посидеть за гаджетами, наоборот – более тревожные.