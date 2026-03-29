Тепла не будет, погиб подросток, «прилеты» в городе – итоги 29 марта

МГ «Объектив» напоминает главные новости 29 марта.

Первый «прилет» зафиксировали около 10:40. Вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали Холодногорский район. ВС РФ выпустили ударный дрон, на месте «прилета» начался пожар. Также повреждены четыре частных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль. Пострадали двое людей – это мужчины 93 и 53 лет. Позже в Харьковской облпрокуратуре установили: ВС РФ выпустили по городу БпЛА типа «Герань-2». Повторно город обстреляли около 19:00. На этот раз удар пришелся по Слободскому району. Терехов уточнил: прилетела «молния». На этот раз информации о пострадавших и разрушениях не было.

Такое решение приняли, исходя из погодных условий, а также по рекомендации правительства, акцентировал городской голова. Он отметил: все большие города уже перестали обогревать дома горожан. Поэтому, учитывая рекомендации со стороны правительства и нехватку газа в стране, отапливать квартиры перестанут и в Харькове.

Трое несовершеннолетних залезли на крышу одного из нерабочих вагонов, когда их ударило током. Участок экстренно обесточили, на место приехали спасатели, которые с многочисленными ожогами передали двоих выживших подростков врачам. Третьего пострадавшего спасти не удалось. Тем временем в ГСЧС Киева уточнили: информацию о случившемся в Соломенском районе Киева получили в 17:23. По прибытию спасатели обнаружили одного погибшего парня и еще двух, получивших многочисленные ожоги. Их госпитализировали в больницу. Тело погибшего спасатели спустили из вагона и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств трагического случая.

«Не хочу раскрывать секреты»: Терехов об установке ядерных мини-реакторов

Все в мире сейчас работают над лазерным оружием, и Украина тоже – Ярославский

Ударил оппонента ножом в живот: копы вручили нападающему подозрение