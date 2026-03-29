Ударил оппонента ножом в живот: копы вручили нападающему подозрение

Происшествия 15:48   29.03.2026
Подозрение в нанесении тяжелых телесных повреждений получил харьковчанин, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным следствия, инцидент произошел в марта в Слободском районе.

«Между подозреваемым и потерпевшим возник внезапный конфликт на почве неприязненных отношений. Во время конфликта злоумышленник ударил потерпевшего кулаком в лицо и удалился. Потерпевший вместе со знакомым догнали нападающего. Последний достал нож и нанес мужчине несколько ударов», – установили копы.

В результате пострадавший получил ранение брюшной полости, внутреннее кровотечение и другие повреждения, которые, по оценке врачей, относятся к тяжелым.

«Следователи отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 при процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.

Теперь мужчине грозит восемь лет тюрьмы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 15:48;

