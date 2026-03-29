Вынес техники и вещей соседа на 40 тысяч гривен: копы раскрыли схему

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, харьковчанин совершил серию краж. Копы сообщили, как ему это удалось.

Харьковчанин пользовался тем, что пострадавший не закрывал дверь в свою комнату. Таким образом подозреваемый вынес бытовой техники и вещей на 40 тысяч гривен, установили правоохранители.

«Следователи Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области сообщили о подозрении 49-летнему мужчине по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины», – отметили в полиции.

Теперь подозреваемому грозит восемь лет тюрьмы.

