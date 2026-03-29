Вынес техники и вещей соседа на 40 тысяч гривен: копы раскрыли схему
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, харьковчанин совершил серию краж. Копы сообщили, как ему это удалось.
Харьковчанин пользовался тем, что пострадавший не закрывал дверь в свою комнату. Таким образом подозреваемый вынес бытовой техники и вещей на 40 тысяч гривен, установили правоохранители.
«Следователи Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области сообщили о подозрении 49-летнему мужчине по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины», – отметили в полиции.
Теперь подозреваемому грозит восемь лет тюрьмы.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что последнего ребенка эвакуировали правоохранители из прифронтового села. Правоохранители совместно с БО «Роза на руке» помогли выехать семье с ребенком из села Гонтаровка Старосалтовской громады. Раньше, отметили в полиции, копы уже неоднократно приезжали к теперь уже эвакуированной семье и предупреждали о рисках и опасностях, которые им грозят, в случае отказа от эвакуации. В отношении женщины составлен административный протокол по статье 184 ККУ об административных правонарушениях. Ребенок вместе с мамой был эвакуирован в безопасное место.
• Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 12:16;