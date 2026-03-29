Последнего ребенка эвакуировали правоохранители из прифронтового села
Правоохранители совместно с БО «Роза на руке» помогли выехать семье с ребенком из села Гонтаровка Старосалтовской громады. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Раньше, отметили в полиции, копы уже неоднократно приезжали к теперь уже эвакуированной семье и предупреждали о рисках и опасностях, которые им грозят, в случае отказа от эвакуации.
«В отношении женщины составлен административный протокол по статье 184 (неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ребенок вместе с мамой был эвакуирован в безопасное место», – добавили копы.
В очередной раз они также призвали людей не подвергать опасности себя и своих детей, а эвакуироваться из опасных населенных пунктов и территорий, которые находятся под постоянными обстрелами.
- • Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 11:30;