РФ начала длительный воздушный удар, что может стать целями – ГУР
Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает: 13 мая РФ начала против Украины комбинированную воздушную атаку, которая может носить длительный характер.
«В первой волне атаки агрессор применяет значительное количество ударных беспилотников для перегрузки системы противовоздушной обороны Украины и поражения гражданских объектов», — отмечает разведка.
Потом враг, предполагает ГУР, планирует применить значительное количество крылатых ракет и баллистики. Цели РФ – объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в том числе энергетики, предприятия ВПК, здания органов государственной власти.
«Таким образом россия, которая отвергла предложения перемирия, стремится еще раз повлиять на устойчивость Украины в войне за свободу», — говорится в сообщении.
Отметим, в 12:10 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о большом количестве БпЛА над Украиной. Вражеские дроны летели в сторону Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Николаевской областей.
С утра в Харькове уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. В большинстве случаев – из-за угрозы БпЛА.
• Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 12:55;