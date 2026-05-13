РФ начала длительный воздушный удар, что может стать целями – ГУР

Общество 12:55   13.05.2026
Виктория Яковенко
Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает: 13 мая РФ начала против Украины комбинированную воздушную атаку, которая может носить длительный характер.

«В первой волне атаки агрессор применяет значительное количество ударных беспилотников для перегрузки системы противовоздушной обороны Украины и поражения гражданских объектов», — отмечает разведка.

Потом враг, предполагает ГУР, планирует применить значительное количество крылатых ракет и баллистики. Цели РФ – объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в том числе энергетики, предприятия ВПК, здания органов государственной власти.

«Таким образом россия, которая отвергла предложения перемирия, стремится еще раз повлиять на устойчивость Украины в войне за свободу», — говорится в сообщении.

Отметим, в 12:10 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о большом количестве БпЛА над Украиной. Вражеские дроны летели в сторону Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Николаевской областей.

С утра в Харькове уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. В большинстве случаев – из-за угрозы БпЛА.

Новости Харькова — главное за 13 мая: два «прилета» в городе, цены на овощи
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 12:55;

