Три троллейбуса изменят маршруты в Харькове в среду

Транспорт 20:17   12.05.2026
Елена Нагорная
В среду, 13 мая, с 9:00 до 17:00 будет прекращено движение троллейбусов на проспекте Героев Харькова — на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Олега Громадского.

Причина — проведение ремонтных работ. В это время троллейбусы №13, №20 и №57 временно изменят маршруты, а №31 будет курсировать по основному маршруту благодаря автономному ходу, сообщили в городском совете.

Изменения маршрутов:

№13: разворотный круг «Парк «Зустріч» — ул. Харьковских Дивизий — пр. Героев Харькова — бул. Богдана Хмельницкого — пр. Александровский — разворотный круг «Парк «Зустріч».

№20: разворотный круг «602 микрорайон» — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Байрона — разворотный круг «Ул. Одесская».

№57: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» — ул. Александра Подольского — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Байрона — разворотный круг «Парк «Зустріч».

Троллейбус №31 благодаря использованию автономного хода будет курсировать по основному маршруту.

Как сообщала МГ «Объектив», сделать доступными пешеходные подземные переходы метро для людей с инвалидностью и других маломобильных групп планируют в Харькове. Всего в проекте десять станций, но первоочередно хотят реализовать три пилотных объекта.

Читайте также: “Мое решение”. Почему Терехов сменил руководителя Харьковского метрополитена

