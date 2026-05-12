Три троллейбуса изменят маршруты в Харькове в среду

В среду, 13 мая, с 9:00 до 17:00 будет прекращено движение троллейбусов на проспекте Героев Харькова — на участке от улицы Харьковских Дивизий до улицы Олега Громадского.

Причина — проведение ремонтных работ. В это время троллейбусы №13, №20 и №57 временно изменят маршруты, а №31 будет курсировать по основному маршруту благодаря автономному ходу, сообщили в городском совете.

Изменения маршрутов:

№13: разворотный круг «Парк «Зустріч» — ул. Харьковских Дивизий — пр. Героев Харькова — бул. Богдана Хмельницкого — пр. Александровский — разворотный круг «Парк «Зустріч».

№20: разворотный круг «602 микрорайон» — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Байрона — разворотный круг «Ул. Одесская».

№57: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» — ул. Александра Подольского — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Байрона — разворотный круг «Парк «Зустріч».

Троллейбус №31 благодаря использованию автономного хода будет курсировать по основному маршруту.

