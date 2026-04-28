Live

Движение транспорта ограничат на Холодной Горе в Харькове в среду

Транспорт 20:54   28.04.2026
Елена Нагорная
С 10:00 до 11:00 29 апреля ограничат движение транспорта на улице Холодногорской, в районе дома №54. В это время работники СКП «Харьковзеленстрой» будут спиливать аварийные деревья.

Пропуск транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения, сообщают в городском совете.

Также в это время будет прекращено движение троллейбусов на ул. Холодногорской, на участке от ул. Полтавский Шлях до разворотного круга «ул. Новый Быт».

В связи с этим троллейбус №27 изменит маршрут и будет курсировать следующим образом: разворотный круг «пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любви Малой — ул. Плановая — ул. Семинарская — ул. Большая Гончаровская — бул. Гончаровский — ул. Зброярская — ул. Благовещенская — пл. Благовещенский — ул. Коцарская — ул. Зброярская — бул. Гончаровский — ул. Большая Гончаровская — ул. Семинарская — пр. Любви Малой — ул. Китаенко — пр. Ново-Баварский — разворотный круг «пр. Дзюбы».

Как сообщала МГ «Объектив», в сквере Независимости в Харькове 28 апреля высадили десять новых деревьев — вязы, липы и рябину.

Читайте также: Где в Харькове ремонтируют дороги и тротуары — оперативная информация мэрии

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Движение транспорта ограничат на Холодной Горе в Харькове в среду»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 20:54;

