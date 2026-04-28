Движение транспорта ограничат на Холодной Горе в Харькове в среду
С 10:00 до 11:00 29 апреля ограничат движение транспорта на улице Холодногорской, в районе дома №54. В это время работники СКП «Харьковзеленстрой» будут спиливать аварийные деревья.
Пропуск транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения, сообщают в городском совете.
Также в это время будет прекращено движение троллейбусов на ул. Холодногорской, на участке от ул. Полтавский Шлях до разворотного круга «ул. Новый Быт».
В связи с этим троллейбус №27 изменит маршрут и будет курсировать следующим образом: разворотный круг «пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любви Малой — ул. Плановая — ул. Семинарская — ул. Большая Гончаровская — бул. Гончаровский — ул. Зброярская — ул. Благовещенская — пл. Благовещенский — ул. Коцарская — ул. Зброярская — бул. Гончаровский — ул. Большая Гончаровская — ул. Семинарская — пр. Любви Малой — ул. Китаенко — пр. Ново-Баварский — разворотный круг «пр. Дзюбы».
Как сообщала МГ «Объектив», в сквере Независимости в Харькове 28 апреля высадили десять новых деревьев — вязы, липы и рябину.
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 20:54;