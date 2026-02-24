Live

Днем 25 февраля в Харькове не будут ездить троллейбусы на одном из маршрутов

Транспорт 18:50   24.02.2026
Оксана Горун
Днем 25 февраля в Харькове не будут ездить троллейбусы на одном из маршрутов

Пресс-служба Харьковского горсовета предупредила: троллейбус №25 не будет курсировать 25 февраля с 9:30 до 15:00.

«Движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по бул. Богдана Хмельницкого будет прекращено с 9:30 до 15:00 25 февраля. Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с работами СКП «Харьковзеленстрой» по удалению аварийных и сухостойных деревьев», — пояснили в мэрии.

Напомним, ранее из-за «нелетной» погоды в Харькове временно приостанавливали движение трамваев на различных маршрутах. Дневные «потопы» из-за потепления сменялись морозами, из-за чего лед намерзал на рельсах.

Автор: Оксана Горун
