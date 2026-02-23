Харьков готовится к весне? В городе устанавливают декорации – соцсети (видео)

В Харькове начали монтировать весенние декорации, сообщают в соцсетях.

Видео с тематическими инсталляциями в парке Шевченко опубликовал Telegram-канал «Де у Харкові».

В соцсетях предполагают, что декорации те же, что были и в прошлом году, но их слегка изменяют.

Видео: Telegram-канал «Де у Харкові»

Напомним, в прошлом году весенние инсталляции разместили к 8 марта в саду Шевченко и вдоль Сумской. Тогда МГ «Объектив» собрала мнения жителей Харькова по поводу украшения центра города пластиковыми цветами.

Как сообщали в Харьковском горсовете, бюджетные деньги на композиции не тратились. Это были средства спонсоров. В мэрии объясняли, что благотворителям понравилось, как Харьков украсили к Новому году, поэтому они решили помочь «одеть» город и в весенние декорации.