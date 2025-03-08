Пластиковая оккупация Харькова или психологическая разгрузка: жители о цветах

Мнения жителей Харькова об украшении центра города пластиковыми цветами разошлись. Инсталляции разместили к 8 марта в саду Шевченко и вдоль Сумской.

Против украшения города во время полномасштабной войны, да и самого восприятия 8 марта как «праздника весны и красоты» выступили местные активистки феминистического движения. Они провели в центре города акцию, призывая тратить деньги «на дроны, а не на вазоны».

«Вы наверняка видели, что в городе происходит какая-то пластиковая розовая оккупация, так мы как феминистическая организация, как и наши коллеги, мы не могли не отреагировать. Мы отправили открытое письмо нашему господину мэру о том, что такие все штуки, они просто противоречат идее и ценности 8 марта, а также нивелируют всю 140-летнюю борьбу украинского феминистического движения за права женщин. И все эти поздравления «с праздником весны и красоты», ну, я извиняюсь, это уже просто даже не смешно, серьезно. Только наша организация об этом говорит десять лет», — объяснила свою позицию Анна Шарыгина, феминистка и ЛГБТ-активистка, соучредительница ОО «ХЖО «Сфера».

Представительницы этой организации развесили утром на вазонах с пластиковыми цветами в центре плакаты: «Цветы не равны гендерному равенству», «Дроны, а не вазоны», «Дроны, а не цветы» и другие. Шарыгина также отметила: хотя сами композиции профинансировали меценаты, их установкой занимались коммунальщики.

«Меценаты оплатили их работу? Но если их работа не была оплачена, это выглядит как эксплуатация, что тоже недопустимо сейчас», — отметила она.

Также активистка подчеркнула, что украшение города — не единственный возможный способ психологической разгрузки.

Однако не все харьковчане согласились с таким мнением. Ирина специально приехала в центр с Северной Салтовки — поднять настроение. Говорит: переживали с подругами, что могут и не попасть в сад Шевченко, ведь в городе утром была воздушная тревога.

«Подождали, пока «Молнии» пролетели. И приехали настроение поднимать, — объяснила она и обозначила позицию по поводу совместимости трат на красоту и на армию. — Я думаю, что меценаты помогают армии тоже. Но люди настолько устали. Устали, и такие праздники, конечно, нужны. Хотя бы чуть-чуть».

Возле одного из вазонов с плакатом активисток фотографируется Наталья. Говорит: ее интересует букет, а не табличка.

«Сегодня не нужно было это делать на этих цветах. К чему оно?.. Конца этому уже нет, его не видно. Все как-то надеются, что оно закончится, оно не кончается. Я больше скажу, я не верю. Во всю эту войну, я в нее уже не верю, — сказала она корреспонденту МГ «Объектив». — И когда люди пишут в Facebook, что зачем оно нужно, оно неуместно. А почему это здесь, в Харькове, неуместно? А где оно уместно? А чего это уместно на Западной Украине? Курорты, люди там отдыхают, все нормально. Чего это у нас здесь неуместно? Все даже очень кстати».

Не пожелав представиться, один из харьковчан вообще предложил разместить подобные плакаты в столице.

«Эти плакаты должны быть в Киеве, на Банковой, а не в Харькове, на Сумской. Потому что там больше денег, чем здесь, и там воруют больше, чем здесь. Вот так», — заявил он.

Впрочем, есть и жители города, которые считают акцию вполне уместной.

«Я думаю, что каждый, видя (надписи), задумается над этим. Мы живем в такие трудные времена, как говорится. И сейчас над нами и дрон может быть, и ракета, все что угодно. Потому это полностью нормально, адекватно. И акция, и надписи. Мне цветы очень понравились, надписи – я их поняла», — поделилась Татьяна.