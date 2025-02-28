Откуда взяли деньги на весенние декорации в Харькове, узнал ХАЦ у мэрии
ОО «Харьковский антикоррупционный центр» поинтересовалась у Харьковского горсовета, за чей счет украсили к весне город.
«Как сообщил ХАЦу директор департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко, бюджетные деньги на композиции не тратились. Это были средства спонсоров», – пишут антикоррупционеры.
В мэрии добавили, что благотворителям понравилось, как Харьков украсили к Новому году, поэтому они решили помочь «одеть» город и в весенние декорации.
«Кто именно эти спонсоры? Неизвестно. Без их согласия горсовет не может назвать их имена», – отметили в ХАЦ.
Напомним, улицы Харькова коммунальщики украсили цветами. Возле одной из локаций снял видео и мэр Игорь Терехов, где отметил, что «на улице еще снег, а в нашем городе уже весна». Яркие цветочные инсталляции появились на Сумской, возле ХНАТОБ и в саду Шевченко.
Напомним также, в поздравлении на Рождество мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что впервые с начала полномасштабной войны украсили к новогодним праздникам не только подземку, но и улицы города. По его словам, эти праздничные огни и декорации — символ несокрушимости, любви к родному городу, вере в победу. И благодарность героическому подвигу украинских военных.
В гирлянды на новогодние праздники «оделись» станции метро, в центре, на месте сухого фонтана, появился гигантский Санта-Клаус, которого восстановили после «прилета» мастера КП «Харьковблагоустройство». Позже засияли фигуры возле ХНАТОБа, Зеркальной струи, деревья в саду Шевченко. И даже — колонны на въезде в Харьков.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: весна, декорации, міськрада, новости Харькова, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОО «Харьковский антикоррупционный центр» поинтересовалась у Харьковского горсовета, за чей счет украсили к весне город.".