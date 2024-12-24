«Огни в Харькове — символ веры в победу»: Терехов поздравляет с Рождеством 📹
Мэр Игорь Терехов опубликовал видеопоздравление с Рождеством, снятое в озаренном праздничной иллюминацией центре Харькова.
Городской голова подчеркнул, что впервые с начала полномасштабной войны украсили к Рождеству и Новому году не только подземку, но и улицы.
«Эти праздничные огни и декорации — символ нашей несокрушимости, любви к родному городу, веры в победу. И благодарность героическому подвигу наших военных! Уходящий год был чрезвычайно тяжелым для Харькова и всех нас. Враг терроризирует город ежедневно, но дух Харькова — наш дух — не сломить! Вместе мы преодолеваем трудности, лечим раны города и пытаемся нормализовать собственную жизнь в условиях войны. Верю, что в следующем году в Украину придет справедливый мир. А с ним — и восстановление, в котором каждый из нас играет важную роль», — сказал Терехов.
Видео: Игорь Терехов/Telegram
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, Рождество;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 19:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов опубликовал видеопоздравление с Рождеством Христовым, снятое в озаренном праздничной иллюминацией центре Харькова.".