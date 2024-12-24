«Огни в Харькове — символ веры в победу»: Терехов поздравляет с Рождеством 📹

Мэр Игорь Терехов опубликовал видеопоздравление с Рождеством, снятое в озаренном праздничной иллюминацией центре Харькова.

Городской голова подчеркнул, что впервые с начала полномасштабной войны украсили к Рождеству и Новому году не только подземку, но и улицы.

«Эти праздничные огни и декорации — символ нашей несокрушимости, любви к родному городу, веры в победу. И благодарность героическому подвигу наших военных! Уходящий год был чрезвычайно тяжелым для Харькова и всех нас. Враг терроризирует город ежедневно, но дух Харькова — наш дух — не сломить! Вместе мы преодолеваем трудности, лечим раны города и пытаемся нормализовать собственную жизнь в условиях войны. Верю, что в следующем году в Украину придет справедливый мир. А с ним — и восстановление, в котором каждый из нас играет важную роль», — сказал Терехов.

Видео: Игорь Терехов/Telegram