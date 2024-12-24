Рождество: в Центральном парке Харькова сияет праздничная иллюминация (видео)

На Рождество в Харькове пройдут концерты в метро, также город продолжают украшать огнями.

Еще одна праздничная инсталляция появилась в Центральном парке Харькова. Сотрудники парка, еще начиная с ноября, украшают город. В гирлянды «оделись» станции метро, в центре, на месте сухого фонтана, появился гигантский Санта-Клаус, которого восстановили после «прилета» мастера КП «Харьковблагоустройство». Позже засияли фигуры возле ХНАТОБа, Зеркальной струи, деревья в саду Шевченко. И даже — колонны на въезде в Харьков. А 20 декабря пресс-служба парка сообщила, что и он тоже не останется без новогоднего настроения.

«Наши мастера начали собирать елку в Детском парке. Украшения собрали оставшиеся, но, надеюсь, атмосферу зимней сказки нам удастся создать!» — отметил пресс-секретарь парка Андрей Кравченко.

Результат этой работы засиял 24 декабря.

Видео: пресс-служба Центрального парка

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