Рождество: в Центральном парке Харькова сияет праздничная иллюминация (видео)
На Рождество в Харькове пройдут концерты в метро, также город продолжают украшать огнями.
Еще одна праздничная инсталляция появилась в Центральном парке Харькова. Сотрудники парка, еще начиная с ноября, украшают город. В гирлянды «оделись» станции метро, в центре, на месте сухого фонтана, появился гигантский Санта-Клаус, которого восстановили после «прилета» мастера КП «Харьковблагоустройство». Позже засияли фигуры возле ХНАТОБа, Зеркальной струи, деревья в саду Шевченко. И даже — колонны на въезде в Харьков. А 20 декабря пресс-служба парка сообщила, что и он тоже не останется без новогоднего настроения.
«Наши мастера начали собирать елку в Детском парке. Украшения собрали оставшиеся, но, надеюсь, атмосферу зимней сказки нам удастся создать!» — отметил пресс-секретарь парка Андрей Кравченко.
Результат этой работы засиял 24 декабря.
Видео: пресс-служба Центрального парка
Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Олень и Санта, пережившие «прилет»: как Харьков украшают к Новому году
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 16:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Рождество в Харькове пройдут концерты в метро, также город продолжают украшать огнями".