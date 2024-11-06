Олень и Санта, пережившие «прилет»: Харьков уже украшают к Новому году (сюжет)
Украшать Харьков к Новому году начали в начале ноября.
В центре города планируют создать четыре праздничные локации. Это снежинка возле Зеркальной струи, олень у ХНАТОБа, фигуристы в саду Шевченко, а также Санта на месте сухого фонтана на площади Свободы. Часть декораций на балансе КП «Центральный парк», часть — СКП «Харьковзеленстрой».
«Новогодний олень известен харьковчанам, так как был на многих городских локациях во время новогодних праздников, — комментирует пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко. — И это одна из декораций, которые пострадали во время прямого «прилета» по ангару, где хранились новогодние украшения всего города. Из 100% того, что там хранилось, лишь 7% нам удалось сохранить. Это Санта Клаус всем известный и этот олень. Он был раздавлен. Мы буквально по частям его собирали».
Сайко подчеркивает: используют праздничный декор, купленный до полномасштабной войны и восстановленный после «прилета».
«То есть ни копейки из городского бюджета в этом году на украшения новогодние не было потрачено», — утверждает пресс-секретарь.
Монтаж коммунальщики рассчитывают завершить до конца недели, а засиять декорации должны ко Дню Святого Николая. Сайко уверяет: будут включать огоньки, если не будет проблем со светом, и сами они — энергосберегающие.
«Сейчас есть такая возможность — установить эти украшения. Если возможность будет, то, конечно, будут включаться все декорации. Если не будет такой возможности, то они не будут включены. Большинство иллюминации энергосберегающее, поэтому я думаю, что много электроэнергии они у нас не потянут. Мы будем делать все для того, чтобы экономить электроэнергию. Но идут праздники, и харьковчане имеют право на эти праздники. У всех есть дети. Мы живем в многострадальном городе, и этот город будет праздновать Новый год, День Святого Николая и Рождество», — говорит Сайко.
Харьковчан, которые будут гулять у праздничных локаций, пресс-секретарь СКП призывает быть бдительными.
«Прислушивайтесь к воздушным тревогам, помните об укрытиях. У нас очень коварный враг и мы должны быть осторожными», — добавляет Сайко.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: декорации, новый год, СКП "Харьковзеленстрой", украшение;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 23:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украшать Харьков к Новому году начали в начале ноября.".