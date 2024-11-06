Олень і Санта, що пережили «приліт»: Харків прикрашають до Нового року (сюжет)
Прикрашати Харків до Нового року розпочали на початку листопада.
У центрі міста планують створити чотири святкові локації. Це сніжинка біля Дзеркального струменя, олень біля ХНАТОБу, фігуристи у саду Шевченка, а також Санта на місці сухого фонтану на майдані Свободи. Частина декорацій на балансі КП “Центральний парк”, частина – СКП “Харківзеленбуд”.
“Новорічний олень відомий харків’янам, бо був на багатьох міських локаціях під час новорічних свят, – коментує речниця СКП “Харківзеленбуд” Ірина Сайко. – І це одна з декорацій, які постраждали під час прямого “прильоту” по ангару, де зберігалися новорічні прикраси всього міста. Зі 100% того, що там зберігалося, лише 7% нам вдалося зберегти. Це був Санта Клаус всім відомий і цей олень. Він був розчавлений. Ми буквально по частинах його збирали”.
Сайко наголошує: використовують святковий декор, придбаний до повномасштабної війни та відновлений після “прильоту”.
“Тобто жодної копійки з міського бюджету цьогоріч на прикраси новорічні не було витрачено“, – стверджує речниця.
Монтаж комунальники розраховують завершити до кінця тижня, а засяяти декорації мають до Дня Святого Миколая. Сайко запевняє: вмикатимуть вогники, якщо не буде проблем зі світлом, і самі вони – енергоощадні.
“Зараз є така можливість – облаштувати ці прикраси. Якщо вона буде, то, звісно, будуть вмикатися всі декорації. Якщо не буде такої можливості, то вони не будуть увімкнені. Більшість ілюмінації енергоощадна, тому я думаю, що багато електроенергії вони в нас не потягнуть. Ми будемо робити все для того, щоб заощаджувати електроенергію. Але йдуть свята, й харків’яни мають право на ці свята. У всіх є діти. Ми живемо в багатостраждальному місті, й це місто буде святкувати Новий рік, День Святого Миколая і Різдво”, — говорить Сайко.
Харків’ян, які гулятимуть біля святкових локацій, речниця закликає бути пильними.
“Прислухайтеся до повітряних тривог, пам’ятайте про укриття. У нас дуже підступний ворог і ми повинні бути обережними“, – додає Сайко.
Читайте також: Олень, фотозона, сніжинка: Харків продовжують прикрашати до новорічних свят
- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: декорации, новый год, СКП "Харьковзеленстрой", украшение;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Олень і Санта, що пережили «приліт»: Харків прикрашають до Нового року (сюжет)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 23:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикрашати Харків до Нового року розпочали на початку листопада".