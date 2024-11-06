Live
  • Ср 06.11.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.15

Олень і Санта, що пережили «приліт»: Харків прикрашають до Нового року (сюжет)

Репортаж 23:25   06.11.2024
Олена Нагорна
Олень і Санта, що пережили «приліт»: Харків прикрашають до Нового року (сюжет)

Прикрашати Харків до Нового року розпочали на початку листопада.

У центрі міста планують створити чотири святкові локації. Це сніжинка біля Дзеркального струменя, олень біля ХНАТОБу, фігуристи у саду Шевченка, а також Санта на місці сухого фонтану на майдані Свободи. Частина декорацій на балансі КП “Центральний парк”, частина – СКП “Харківзеленбуд”.

“Новорічний олень відомий харків’янам, бо був на багатьох міських локаціях під час новорічних свят, – коментує речниця СКП “Харківзеленбуд” Ірина Сайко. – І це одна з декорацій, які постраждали під час прямого “прильоту” по ангару, де зберігалися новорічні прикраси всього міста. Зі 100% того, що там зберігалося, лише 7% нам вдалося зберегти. Це був Санта Клаус всім відомий і цей олень. Він був розчавлений. Ми буквально по частинах його збирали”.

Сайко наголошує: використовують святковий декор, придбаний до повномасштабної війни та відновлений після “прильоту”.

сніжинка новий рік декорації харків

Тобто жодної копійки з міського бюджету цьогоріч на прикраси новорічні не було витрачено“, – стверджує речниця.

новорічні ялинки декорації харків

Монтаж комунальники розраховують завершити до кінця тижня, а засяяти декорації мають до Дня Святого Миколая. Сайко запевняє: вмикатимуть вогники, якщо не буде проблем зі світлом, і самі вони – енергоощадні.

Зараз є така можливість – облаштувати ці прикраси. Якщо вона буде, то, звісно, будуть вмикатися всі декорації. Якщо не буде такої можливості, то вони не будуть увімкнені. Більшість ілюмінації енергоощадна, тому я думаю, що багато електроенергії вони в нас не потягнуть. Ми будемо робити все для того, щоб заощаджувати електроенергію. Але йдуть свята, й харків’яни мають право на ці свята. У всіх є діти. Ми живемо в багатостраждальному місті, й це місто буде святкувати Новий рік, День Святого Миколая і Різдво”, — говорить Сайко.

ковзанка фігуристи новий рік декорації харків

Харків’ян, які гулятимуть біля святкових локацій, речниця закликає бути пильними.

Прислухайтеся до повітряних тривог, пам’ятайте про укриття. У нас дуже підступний ворог і ми повинні бути обережними“, – додає Сайко.

держпром харків новий рік декорації сухий фонтан

Читайте також: Олень, фотозона, сніжинка: Харків продовжують прикрашати до новорічних свят

Автор: Олена Нагорна
Популярно
11 генераторів і спецтехніку передала Німеччина громадам Харківської області
11 генераторів і спецтехніку передала Німеччина громадам Харківської області
06.11.2024, 21:46
Олень і Санта, що пережили «приліт»: Харків прикрашають до Нового року (сюжет)
Олень і Санта, що пережили «приліт»: Харків прикрашають до Нового року (сюжет)
06.11.2024, 23:25
70-річний чоловік поранений через ракетний удар росіян по селу на Харківщині
70-річний чоловік поранений через ракетний удар росіян по селу на Харківщині
06.11.2024, 19:48
Новини Харкова – головне за 6 листопада: успіхи РФ на Харківщині, обстріли
Новини Харкова – головне за 6 листопада: успіхи РФ на Харківщині, обстріли
06.11.2024, 22:08
Слабкий туман. Якою буде погода 7 листопада у Харкові та області
Слабкий туман. Якою буде погода 7 листопада у Харкові та області
06.11.2024, 20:31
Сестер-близнючок, що побилися, копи Харкова розняли і заборонили спілкуватися
Сестер-близнючок, що побилися, копи Харкова розняли і заборонили спілкуватися
06.11.2024, 17:44

Новини за темою:

14:51
Новорічні декорації почали встановлювати у Харкові: на яких локаціях (фото)

Ви читали новину: «Олень і Санта, що пережили «приліт»: Харків прикрашають до Нового року (сюжет)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 23:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикрашати Харків до Нового року розпочали на початку листопада".