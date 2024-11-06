Олень і Санта, що пережили «приліт»: Харків прикрашають до Нового року (сюжет)

Прикрашати Харків до Нового року розпочали на початку листопада.

У центрі міста планують створити чотири святкові локації. Це сніжинка біля Дзеркального струменя, олень біля ХНАТОБу, фігуристи у саду Шевченка, а також Санта на місці сухого фонтану на майдані Свободи. Частина декорацій на балансі КП “Центральний парк”, частина – СКП “Харківзеленбуд”.

“Новорічний олень відомий харків’янам, бо був на багатьох міських локаціях під час новорічних свят, – коментує речниця СКП “Харківзеленбуд” Ірина Сайко. – І це одна з декорацій, які постраждали під час прямого “прильоту” по ангару, де зберігалися новорічні прикраси всього міста. Зі 100% того, що там зберігалося, лише 7% нам вдалося зберегти. Це був Санта Клаус всім відомий і цей олень. Він був розчавлений. Ми буквально по частинах його збирали”.

Сайко наголошує: використовують святковий декор, придбаний до повномасштабної війни та відновлений після “прильоту”.

“Тобто жодної копійки з міського бюджету цьогоріч на прикраси новорічні не було витрачено“, – стверджує речниця.

Монтаж комунальники розраховують завершити до кінця тижня, а засяяти декорації мають до Дня Святого Миколая. Сайко запевняє: вмикатимуть вогники, якщо не буде проблем зі світлом, і самі вони – енергоощадні.

“Зараз є така можливість – облаштувати ці прикраси. Якщо вона буде, то, звісно, будуть вмикатися всі декорації. Якщо не буде такої можливості, то вони не будуть увімкнені. Більшість ілюмінації енергоощадна, тому я думаю, що багато електроенергії вони в нас не потягнуть. Ми будемо робити все для того, щоб заощаджувати електроенергію. Але йдуть свята, й харків’яни мають право на ці свята. У всіх є діти. Ми живемо в багатостраждальному місті, й це місто буде святкувати Новий рік, День Святого Миколая і Різдво”, — говорить Сайко.

Харків’ян, які гулятимуть біля святкових локацій, речниця закликає бути пильними.

“Прислухайтеся до повітряних тривог, пам’ятайте про укриття. У нас дуже підступний ворог і ми повинні бути обережними“, – додає Сайко.