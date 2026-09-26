Пиляти чи рятувати старі дерева: комунальники Харкова навчалися у європейців

Працівники СКП «Харківзеленбуд» прослухали лекції щодо визначення стану дерев від експертів з Польщі, Німеччини та України. Для цього їздили на воркшоп у Полтаву.

Як розповіли на підприємстві, експерти розповідали про важливість дерев для біорізноманіття міст та про те, як за допомогою інструментів визначити їхню стійкість.

“Головне завдання фахівця — зрозуміти, чи безпечне дерево для містян. Дерево з дуплом може ще десятки років міцно тримати крону, тоді як зовні здорове — виявитися гнилим усередині. Побачити стан стовбура допомагають спеціальні прилади, роботу з якими і відпрацьовували учасники воркшопу. Разом із лекторами вони обстежили один із найцінніших дубів Полтави”, – розповіли комунальники.

У КП додали, що отримані знання допоможуть їм вчасно виявляти аварійні дерева, а цінні старі — зберігати та продовжувати їм життя.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на території острова на Журавлівці у Харкові 17 вересня комунальники СКП «Харківзеленбуд» висадили верби, які раніше постраждали від бобрів. Дерева пройшли реабілітацію у тепличному комплексі підприємства та повернулися на своє колишнє місце.