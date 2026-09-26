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Пилить или спасать старые деревья: коммунальщики Харькова учились у европейцев

Общество 12:27   26.09.2026
Елена Нагорная
Пилить или спасать старые деревья: коммунальщики Харькова учились у европейцев Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Работники СКП «Харьковзеленстрой» прослушали лекции по определению состояния деревьев от экспертов из Польши, Германии и Украины. Для этого ездили на воркшоп в Полтаву.

Как рассказали на предприятии, эксперты рассказывали о важности деревьев для биоразнообразия городов и о том, как с помощью инструментов определить их устойчивость.

«Главная задача специалиста — понять, безопасно ли дерево для горожан. Дерево с дуплом может еще десятки лет крепко держать крону, тогда как внешне здоровое — оказаться гнилым внутри. Увидеть состояние ствола помогают специальные приборы, работу с которыми и отрабатывали участники воркшопа. Вместе с лекторами они обследовали один из ценнейших дубов Полтавы», — рассказали коммунальщики.

В КП добавили, что полученные знания помогут им вовремя выявлять аварийные деревья, а ценные старые — сохранять и продлевать им жизнь.

Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Как сообщала МГ «Объектив», на территории острова на Журавлевке в Харькове 17 сентября коммунальщики СКП «Харьковзеленстрой» высадили ивы, пострадавшие ранее от бобров. Деревья прошли реабилитацию в тепличном комплексе предприятия и вернулись на свое прежнее место.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2026 в 12:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники СКП «Харьковзеленстрой» прослушали лекции по определению состояния деревьев от экспертов из Польши, Германии и Украины. Для этого ездили на воркшоп в Полтаву.".