Пилить или спасать старые деревья: коммунальщики Харькова учились у европейцев

Работники СКП «Харьковзеленстрой» прослушали лекции по определению состояния деревьев от экспертов из Польши, Германии и Украины. Для этого ездили на воркшоп в Полтаву.

Как рассказали на предприятии, эксперты рассказывали о важности деревьев для биоразнообразия городов и о том, как с помощью инструментов определить их устойчивость.

«Главная задача специалиста — понять, безопасно ли дерево для горожан. Дерево с дуплом может еще десятки лет крепко держать крону, тогда как внешне здоровое — оказаться гнилым внутри. Увидеть состояние ствола помогают специальные приборы, работу с которыми и отрабатывали участники воркшопа. Вместе с лекторами они обследовали один из ценнейших дубов Полтавы», — рассказали коммунальщики.

В КП добавили, что полученные знания помогут им вовремя выявлять аварийные деревья, а ценные старые — сохранять и продлевать им жизнь.

Как сообщала МГ «Объектив», на территории острова на Журавлевке в Харькове 17 сентября коммунальщики СКП «Харьковзеленстрой» высадили ивы, пострадавшие ранее от бобров. Деревья прошли реабилитацию в тепличном комплексе предприятия и вернулись на свое прежнее место.