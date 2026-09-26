Атаки на Лозовую, Чугуев и Изюм: Синегубов рассказал о последствиях обстрелов
Кроме Харькова, российским ударам за минувшие сутки подверглись 11 населенных пунктов области.
Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, военные РФ применили по Харьковщине:
▪️2 ракеты;
▪️1 КАБ;
▪️1 РСЗО;
▪️3 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️6 FPV-дронов;
▪️144 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов пострадали шесть человек, из которых четверо в Харькове. В Золочеве был ранен 27-летний мужчина, а 20-летняя женщина испытала острый стресс.
▪️В Харькове повреждены многоквартирный дом, здание учебно-научного института, два автомобиля, учреждение высшего образования.
▪️В Богодуховском районе повреждены три частных дома, два автомобиля (Золочев), автомобиль (Должик).
▪️В Купянском районе (Великий Бурлук) повреждены частный дом и авто.
▪️В Изюмском районе повреждены частный дом (Оскол), частный дом и магазин (Изюм).
Как уточнили в Изюмской ГВА, город подвергся удару в полночь. Горело заведение торговли, был поврежден водопровод и обесточены несколько улиц.
▪️В Харьковском районе повреждены два частных дома (Безруки, Черкасская Лозовая).
▪️В Лозовском районе повреждены складское здание, шесть частных домов, многоквартирный дом, автомобиль (Лозовая), складское здание с зерном (Бондаревка), электросети (Доброволье).
Лозовую, по данным мэра Сергея Зеленского, накануне днем атаковали до десяти беспилотников. Последствия — сгоревшие и поврежденные частные дома, объекты бизнеса и критической инфраструктуры.
▪️В Чугуевском районе повреждены автомобиль (Артемовка), автомастерская (Чугуев).
Удар по одному из микрорайонов Чугуева россияне нанесли около полудня, информировала мэр Галина Минаева. Под обстрелом было гражданское предприятие. Повреждены крыши зданий, окна и несколько единиц транспорта.