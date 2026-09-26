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Атаки на Лозовую, Чугуев и Изюм: Синегубов рассказал о последствиях обстрелов

Происшествия 09:22   26.09.2026
Елена Нагорная
Атаки на Лозовую, Чугуев и Изюм: Синегубов рассказал о последствиях обстрелов

Кроме Харькова, российским ударам за минувшие сутки подверглись 11 населенных пунктов области.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, военные РФ применили по Харьковщине:

▪️2 ракеты;
▪️1 КАБ;
▪️1 РСЗО;
▪️3 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️6 FPV-дронов;
▪️144 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов пострадали шесть человек, из которых четверо в Харькове. В Золочеве был ранен 27-летний мужчина, а 20-летняя женщина испытала острый стресс.

▪️В Харькове повреждены многоквартирный дом, здание учебно-научного института, два автомобиля, учреждение высшего образования.

▪️В Богодуховском районе повреждены три частных дома, два автомобиля (Золочев), автомобиль (Должик).

▪️В Купянском районе (Великий Бурлук) повреждены частный дом и авто.

▪️В Изюмском районе повреждены частный дом (Оскол), частный дом и магазин (Изюм).

Как уточнили в Изюмской ГВА, город подвергся удару в полночь. Горело заведение торговли, был поврежден водопровод и обесточены несколько улиц.

▪️В Харьковском районе повреждены два частных дома (Безруки, Черкасская Лозовая).

▪️В Лозовском районе повреждены складское здание, шесть частных домов, многоквартирный дом, автомобиль (Лозовая), складское здание с зерном (Бондаревка), электросети (Доброволье).

Лозовую, по данным мэра Сергея Зеленского, накануне днем атаковали до десяти беспилотников. Последствия — сгоревшие и поврежденные частные дома, объекты бизнеса и критической инфраструктуры.

▪️В Чугуевском районе повреждены автомобиль (Артемовка), автомастерская (Чугуев).

Удар по одному из микрорайонов Чугуева россияне нанесли около полудня, информировала мэр Галина Минаева. Под обстрелом было гражданское предприятие. Повреждены крыши зданий, окна и несколько единиц транспорта.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2026 в 09:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме Харькова, российским ударам за минувшие сутки подверглись 11 населенных пунктов области.".