Флагоносцы РФ под Боровой и второй термин Кагановской — итоги 25 сентября

Институт изучения войны поймал пропагандистов РФ на попытке продвинуть фейковый успех в Харьковской области. В ХНУ им. В.Н. Каразина избрали ректора. Мэр Лозовой рассказал, как город живет без электричек. МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

Аналитики Института изучения войны сообщили: враг попытался заявить о контроле над Новоплатоновкой – это село рядом с Боровой. Чтобы подтвердить победную реляцию, в Новоплатоновку отправили флагоносцев. Они показывали триколор на камеру. Однако осинтеры «прапоровтык» не засчитали. В ISW отметили: «Тактика поднятия флагов является частью когнитивных усилий Кремля, направленных на преувеличение российских достижений и создание ложного представления о военной силе». Также аналитики опровергли заявления о захвате оккупантами сел Хижняково и Бузово на Великобурлукском направлении.

Удар пришелся по центральной части поселка. В этот момент там находилась бригада «Газсети» – трое сотрудников. Они не пострадали. Но поврежден служебный автомобиль, отметили в пресс-службе предприятия.

Результаты проходивших накануне выборов объявили в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина. Согласно опубликованному итоговому протоколу избирательной комиссии, победила действующая ректор — Татьяна Кагановская. Она возглавляет университет с 2021 года и будет руководить им второй срок подряд. Конкурент на выборах у Кагановской был только один – доктор физико-математических наук, профессор Руслан Вовк. Он получил 439 голосов (23,59%). Победительница – 1015 голосов (54,54%).

400 грн за билет в Харьков. Такие цены сейчас на автобусы из Лозовой. Второй по численности населения город области в сентябре остался без прямого железнодорожного сообщения. Как решают транспортный вопрос, «Объективу» рассказал городской голова Сергей Зеленский. Он отметил, что сейчас в громаде организовали автобусные маршруты, которые подвозят людей к новым окончательным остановкам электропоездов. Билет на автобус из Лозовой до места, где пассажиров берет электричка, стоит 40 гривен. Продублировать все отмененные железнодорожные маршруты на автобусах пока не могут. Этот вопрос, равно как и пакетная продажа билетов на электричку и автобус, «застряли» на уровне министерств в Киеве.

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