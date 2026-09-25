Live
  • Сб 26.09.2026
  • Харьков  +10°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

Флагоносцы РФ под Боровой и второй термин Кагановской — итоги 25 сентября

Актуально 23:00   25.09.2026
Оксана Горун
Татьяна Литвина
Флагоносцы РФ под Боровой и второй термин Кагановской — итоги 25 сентября

Институт изучения войны поймал пропагандистов РФ на попытке продвинуть фейковый успех в Харьковской области. В ХНУ им. В.Н. Каразина избрали ректора. Мэр Лозовой рассказал, как город живет без электричек. МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

Фейковый успех россиян на Харьковщине обнаружил ISW

Аналитики Института изучения войны сообщили: враг попытался заявить о контроле над Новоплатоновкой – это село рядом с Боровой. Чтобы подтвердить победную реляцию, в Новоплатоновку отправили флагоносцев. Они показывали триколор на камеру. Однако осинтеры «прапоровтык» не засчитали. В ISW отметили: «Тактика поднятия флагов является частью когнитивных усилий Кремля, направленных на преувеличение российских достижений и создание ложного представления о военной силе». Также аналитики опровергли заявления о захвате оккупантами сел Хижняково и Бузово на Великобурлукском направлении.

Газовиков атаковал российский FPV-дрон в Золочеве

Удар пришелся по центральной части поселка. В этот момент там находилась бригада «Газсети» – трое сотрудников. Они не пострадали. Но поврежден служебный автомобиль, отметили в пресс-службе предприятия.

Главный вуз Харькова избрал ректора

Результаты проходивших накануне выборов объявили в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина. Согласно опубликованному итоговому протоколу избирательной комиссии, победила действующая ректор — Татьяна Кагановская. Она возглавляет университет с 2021 года и будет руководить им второй срок подряд. Конкурент на выборах у Кагановской был только один – доктор физико-математических наук, профессор Руслан Вовк. Он получил 439 голосов (23,59%). Победительница – 1015 голосов (54,54%).

Как живет Лозовая без электричек, «Объективу» рассказал Зеленский

400 грн за билет в Харьков. Такие цены сейчас на автобусы из Лозовой. Второй по численности населения город области в сентябре остался без прямого железнодорожного сообщения. Как решают транспортный вопрос, «Объективу» рассказал городской голова Сергей Зеленский. Он отметил, что сейчас в громаде организовали автобусные маршруты, которые подвозят людей к новым окончательным остановкам электропоездов. Билет на автобус из Лозовой до места, где пассажиров берет электричка, стоит 40 гривен. Продублировать все отмененные железнодорожные маршруты на автобусах пока не могут. Этот вопрос, равно как и пакетная продажа билетов на электричку и автобус, «застряли» на уровне министерств в Киеве.

МГ «Объектив» также сообщала 25 сентября:

  1. «Это уважение к громаде»: депутатов горсовета просят вернуть оффлайн заседания
  2. Пили и бросали бутылки из парапета метро в центре Харькова: ищут нарушителей
  3. «Какой будет зима, мы не понимаем» — Терехов рассказал, как готовится Харьков
Автор: Оксана Горун, Татьяна Литвина

Популярно

Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова
Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова
25.09.2026, 14:10
«Какой будет зима, мы не понимаем» — Терехов рассказал, как готовится Харьков
«Какой будет зима, мы не понимаем» — Терехов рассказал, как готовится Харьков
25.09.2026, 14:52
Пили и бросали бутылки из парапета метро в центре Харькова: ищут нарушителей
Пили и бросали бутылки из парапета метро в центре Харькова: ищут нарушителей
25.09.2026, 15:32
Кенотафы погибших военных могут появиться на кладбище №18 — петиция
Кенотафы погибших военных могут появиться на кладбище №18 — петиция
25.09.2026, 21:31
Новости Харькова — главное 25 сентября: выборы в Каразина, мор рыбы, удары
Новости Харькова — главное 25 сентября: выборы в Каразина, мор рыбы, удары
25.09.2026, 22:06
Флагоносцы РФ под Боровой и второй термин Кагановской — итоги 25 сентября
Флагоносцы РФ под Боровой и второй термин Кагановской — итоги 25 сентября
25.09.2026, 23:00

Новости по теме:

25.09.2026
Говорил о нежелании жить: мужчина в Харькове, вероятно, совершил самоубийство
25.09.2026
Пили и бросали бутылки из парапета метро в центре Харькова: ищут нарушителей
25.09.2026
«Какой будет зима, мы не понимаем» — Терехов рассказал, как готовится Харьков
25.09.2026
«Рады всем»: сколько переселенцев живет в Харькове и как работает бизнес – мэр
25.09.2026
Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Флагоносцы РФ под Боровой и второй термин Кагановской — итоги 25 сентября», то посмотрите больше в разделе Актуально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны поймал пропагандистов РФ на попытке продвинуть фейковый успех в Харьковской области. МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.".