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«Рады всем»: сколько переселенцев живет в Харькове и как работает бизнес – мэр

Записано 14:33   25.09.2026
Виктория Яковенко
«Рады всем»: сколько переселенцев живет в Харькове и как работает бизнес – мэр

В Харькове сейчас проживает около 1,4 млн человек. Среди них 224 тысяч — переселенцы, их количество ежедневно растет, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Эти люди приезжают в Харьков из разных областей – Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и других. Мы рады всем. У нас есть возможность расположения людей в общежитиях, кроме этого очень многие снимают себе жилье, которое есть в наличии. Кроме того, действительно, если говорить о жилье для вынужденных переселенцев должна существовать государственная программа строительства жилья. И в рамках Ассоциации прифронтовых городов и громад мы ставим перед правительством, что государство должно сделать такую ​​программу, чтобы люди могли жить в хороших условиях», — подчеркивает городской голова.

Он также рассказал о том, как работает бизнес в Харькове. Говорит: как в любом прифронтовом городе – тяжело. Терехов акцентирует на поддержке со стороны государства и местных органов самоуправления и для бизнеса. По его словам: «От этого зависит, будет ли существовать город». Ведь бизнес создает рабочие места, платит заработную плату и налоги.

«Что касается Харькова, мы в последнее время фиксируем очень много бизнеса, который переезжает в Харьков из других городов, которые находятся ближе к фронту или под обстрелами. Я благодарен бизнесу и будем поддерживать», — сказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 14:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сейчас проживает около 1,4 млн человек. Среди них 224 тысяч — переселенцы, их количество ежедневно растет, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".