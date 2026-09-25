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«Раді всім»: скільки переселенців живе у Харкові та як працює бізнес – Терехов

Записано 14:33   25.09.2026
Вікторія Яковенко
«Раді всім»: скільки переселенців живе у Харкові та як працює бізнес – Терехов

У Харкові наразі проживає близько 1,4 млн людей. Серед них 224 тисячі – переселенці, їх кількість щодня зростає, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Ці люди приїжджають до Харкова з різних областей – Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської й інших. Ми раді всім. У нас є можливість розташування людей у гуртожитках, крім цього дуже багато людей знімають собі житло, яке є в наявності. Крім цього, дійсно, якщо казати про житло для вимушених переселенців має існувати державна програма будівництва житла. І в межах Асоціації прифронтових міст та громад ми ставимо перед Урядом, що держава повинна зробити таку програму, щоб люди мали можливість жити у гарних умовах», – підкреслює міський голова.

Він також розповів, як працює бізнес у Харкові. Каже: як у будь-якому прифронтовому місті – важко. Терехов наголошує на підтримці з боку держави і місцевих органів самоврядування і для бізнесу. За його словами: «Від цього залежить чи буде існувати місто». Адже, бізнес створює робочі місця, сплачує заробітну плату та податки.

«Що стосується Харкова, ми останнім часом фіксуємо дуже багато бізнесу, який переїжджає у Харків з інших міст, які знаходяться ближче до фронту, чи під обстрілами. Я вдячний бізнесу і будемо підтримувати», – сказав мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Які райони Харкова найчастіше обстрілює РФ: відповідь Терехова

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 14:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові наразі проживає близько 1,4 млн людей. Серед них 224 тисячі – переселенці, їх кількість щодня зростає, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".