«Раді всім»: скільки переселенців живе у Харкові та як працює бізнес – Терехов

У Харкові наразі проживає близько 1,4 млн людей. Серед них 224 тисячі – переселенці, їх кількість щодня зростає, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Ці люди приїжджають до Харкова з різних областей – Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської й інших. Ми раді всім. У нас є можливість розташування людей у гуртожитках, крім цього дуже багато людей знімають собі житло, яке є в наявності. Крім цього, дійсно, якщо казати про житло для вимушених переселенців має існувати державна програма будівництва житла. І в межах Асоціації прифронтових міст та громад ми ставимо перед Урядом, що держава повинна зробити таку програму, щоб люди мали можливість жити у гарних умовах», – підкреслює міський голова.

Він також розповів, як працює бізнес у Харкові. Каже: як у будь-якому прифронтовому місті – важко. Терехов наголошує на підтримці з боку держави і місцевих органів самоврядування і для бізнесу. За його словами: «Від цього залежить чи буде існувати місто». Адже, бізнес створює робочі місця, сплачує заробітну плату та податки.

«Що стосується Харкова, ми останнім часом фіксуємо дуже багато бізнесу, який переїжджає у Харків з інших міст, які знаходяться ближче до фронту, чи під обстрілами. Я вдячний бізнесу і будемо підтримувати», – сказав мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»