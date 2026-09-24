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Помер Почесний громадянин Харкова та академік НАН України

Суспільство 14:49   24.09.2026
Вікторія Яковенко
Помер Почесний громадянин Харкова та академік НАН України Фото: Харківська міськрада

24 вересня пішов з життя Почесний громадянин Харкова, академік Національної академії наук України Юрій Мацевитий.

«Юрій Михайлович упродовж десятиліть працював задля розвитку української науки. Він багато років очолював Інститут проблем машинобудування НАН України, розвивав наукову школу теплофізиків і виховав не одне покоління фахівців, які гідно продовжують його справу та реалізують важливі проєкти для Харкова й усієї України”, – повідомили у Харківській міськраді.

У мерії додають: його наукові розробки були впроваджені, зокрема, на таких провідних підприємствах українського машинобудування, як «Турбоатом», завод імені Малишева та «Мотор Січ».

Юрію Мацевитому було 93 роки.

Нагадаємо, 19 серпня на 75-му році життя помер Почесний громадянин міста Харкова, директор Центру краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька ХНУ ім. В. Н. Каразіна Сергій Куделко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 14:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 вересня пішов з життя Почесний громадянин Харкова, академік Національної академії наук України Юрій Мацевитий.".