В університеті мистецтв обрали ректора, в Каразіна – почалися вибори

Харківські виші визначаються з ректорами: в національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського уже обрали керівника, а от у ХНУ імені В. Н. Каразіна 24 вересня вибори тільки стартували.

Ректором університету мистецтв переобрали Наталію Говорухіну, інформує Харківська обласна рада.

“Вибори пройшли 22 вересня. До голосування долучилися 213 осіб з 249, які мали право брати участь у виборах, – це 85,54%. За кандидатуру Наталії Говорухіної віддали 205 голосів (82,33% від загальної кількості осіб)”, – розповіли в облраді.

На сайті вишу зазначають, що Говорухіна – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України.

Тим часом о 09:00 24 вересня почалися вибори ректора ХНУ імені В. Н. Каразіна. На цю посаду претендують лише двоє кандидатів – доктор фізико-математичних наук, професор Руслан Вовк та Тетяна Кагановська, яка до цього очолювала виш.

Нагадаємо, конкурс на заміщення посади ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна оголосило Міністерство освіти й науки України у травні. Серед вимог до претендентів — вільне володіння українською мовою, вчене звання та науковий ступінь, а також стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників щонайменше десять років.

МГ «Об’єктив» у червні цікавилась у Кагановської, чи планує вона йти на другий термін. Що вона відповідала тоді – читайте тут.

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