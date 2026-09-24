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В університеті мистецтв обрали ректора, в Каразіна – почалися вибори

Суспільство 13:11   24.09.2026
Вікторія Яковенко
В університеті мистецтв обрали ректора, в Каразіна – почалися вибори

Харківські виші визначаються з ректорами: в національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського уже обрали керівника, а от у ХНУ імені В. Н. Каразіна 24 вересня вибори тільки стартували.

Ректором університету мистецтв переобрали Наталію Говорухіну, інформує Харківська обласна рада.

ректор Харьковского национальноого университете искусств имени И. П. Котляревского
Фото: Харківська обласна рада

“Вибори пройшли 22 вересня. До голосування долучилися 213 осіб з 249, які мали право брати участь у виборах, – це 85,54%. За кандидатуру Наталії Говорухіної віддали 205 голосів (82,33% від загальної кількості осіб)”, – розповіли в облраді.

На сайті вишу зазначають, що Говорухіна – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України.

Тим часом о 09:00 24 вересня почалися вибори ректора ХНУ імені В. Н. Каразіна. На цю посаду претендують лише двоє кандидатів – доктор фізико-математичних наук, професор Руслан Вовк та Тетяна Кагановська, яка до цього очолювала виш.

выборы ректора каразина

Нагадаємо, конкурс на заміщення посади ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна оголосило Міністерство освіти й науки України у травні. Серед вимог до претендентів — вільне володіння українською мовою, вчене звання та науковий ступінь, а також стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників щонайменше десять років.

МГ «Об’єктив» у червні цікавилась у Кагановської, чи планує вона йти на другий термін. Що вона відповідала тоді – читайте тут.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 13:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські виші визначаються з ректорами: в національному університеті мистецтв уже обрали керівника, а от у ХНУ імені В. Н. Каразіна 24 вересня вибори тільки стартували.".