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Доля «пряничного будинку» в Харкові: будівлю знову повернули державі

Суспільство 12:30   24.09.2026
Вікторія Яковенко
Доля «пряничного будинку» в Харкові: будівлю знову повернули державі

Правоохоронці вдруге повернули державі одну з найвідоміших історичних будівель у центрі Харкова – відому як «пряничний будинок».

Йдеться про пам’ятку містобудування та архітектури місцевого значення «Медичне товариство» загальною площею 1 044,3 кв. м, а також земельну ділянку історико-культурного призначення, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

пряничный дом в Харькове

Правоохоронці нагадують: історія судових спорів навколо цієї будівлі триває не перший рік. У 2023 році прокуратура оскаржила рішення Господарського суду Харківської області, внаслідок якого пам’ятка вибула з державної власності.

«Після розгляду справи в судах апеляційної та касаційної інстанцій прокуратура забезпечила поновлення порушеного інтересу держави, позивач відмовився від позову. Однак згодом пам’ятка знову опинилася в центрі судового спору. У 2025 році прокуратура встановила, що рішеннями Господарського суду Харківської області, прийнятими вже у 2024-2025 роках, в межах однієї судової справи за участю 12 суб’єктів приватного права, шляхом постановлення чотирьох окремих рішень, задоволено позови про поділ об’єктів нерухомості, переведення нежитлових приміщень у категорію житлових та визнання права власності на будівлі й земельні ділянки державної та комунальної форми власності. Серед них — «пряничний будинок» та земельна ділянка історико-культурного призначення під пам’яткою», – зазначили правоохоронці.

У серпні торік прокуратура вдруге оскаржила судове рішення, яким передано цю будівлю в приватні руки, а також ще три рішення в межах цієї ж справи. Спочатку Східний апеляційний господарський суд закрив провадження, оскільки не побачив порушення інтересів держави.

Однак прокурори не погодились та звернулись до Верховного Суду. Він дав продовження цій справі.

Під час нового розгляду Східний апеляційний господарський суд 21 вересня задовольнив апеляцію прокуратури. Чотири рішення Господарського суду скасовано.

В пресслужбі облпрокуратури уточнили, що постанова вже набрала законної сили. Але її можуть оскаржити впродовж 20 днів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 12:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вдруге повернули державі одну з найвідоміших історичних будівель у центрі Харкова – відому як «пряничний будинок».".