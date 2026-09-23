FPV атакують цивільних, успіхи СОУ на Харківщині – підсумки 23 вересня

Посилилися атаки FPV-дронів на Харків і північні громади області, є загиблі та постраждалі. Ізюм закидали КАБами, у Великому Бурлуку розбили будівлю «екстренки». «Об’єктив» нагадує головні новини доби.

Харків зазнав низки ударів напередодні вдень і ввечері. Вони припали по Київському та Салтівському районах – зокрема, біля виходу зі станції метро, автосалону, житлових будинків. Також були влучання в автівки. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок цих ударів загинув чоловік, а поранень зазнали чотири молоді жінки. Щонайменше тричі FPV атакували Дергачівську громаду. Сьогодні вдень дрон влучив по легковику в Безруках, загинув чоловік, жінка зазнала поранень. Напередодні під атакою опинився автомобіль, що рухався зі Слатиного в бік Дергачів, у водія – уламкові поранення. Ще один дрон уночі вдарив по машині на стоянці в Дергачах – на той час у ній нікого не було. Сьогодні вранці безпілотник поцілив по вантажівці, яка привезла гуманітарну допомогу в Золочів. Минулося без постраждалих.

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У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф заявили про три хвилі атаки безпілотників. Будівля, де знаходилася «екстренка», зруйнована. Медиків у ній не було, адже напередодні вони отримали попередження про ймовірну атаку. Бригади перемістили. Попри все, «швидка» у Великобурлуцькій громаді продовжує працювати.

За даними Харківської обласної прокуратури, влучання були по приватному сектору та у двоповерховий багатоквартирний будинок. У ХОВА повідомили про вісьмох постраждалих, серед яких – 11-річний хлопчик. У нього гостра реакція на стрес.

Зачищені також лісосмуги на південь від нього. Про це повідомили аналітики групи DeepState. Крім того, оборонцям вдалося ще й відкинути основні сили противника східніше. Окупантів із цієї локації витісняють штурмовики «Хартії». Таким чином, Дворічанський плацдарм поступово «тане».

Перше: не перевантажувати розетки та подовжувачі. Одночасне використання кількох потужних приладів може призвести до перегріву проводки. Друге: не користуватися несправними приладами. Сигналом терміново вимкнути прилад має бути пошкоджений кабель, іскріння чи запах плавленої ізоляції. Третє: не залишати електрообігрівачі без нагляду, не ставити поруч із легкозаймистими предметами та нічим не накривати зверху.



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