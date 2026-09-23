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Як людям з окупованих територій отримати житло в Україні – Терехов

Суспільство 19:00   23.09.2026
Оксана Якушко
Олена Нагорна
Як людям з окупованих територій отримати житло в Україні – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов запропонував, як розв’язати питання зруйнованих будинків і ліквідації ОСББ на тимчасово окупованих територіях.

«Ми пропонуємо, щоб держава сьогодні дуже просту річ прийняла. Якщо це окупована територія, як Бахмут, територія, де воюють, а люди звідти мають бажання отримати сертифікати, то треба дати їм можливість відмовитися від права власності на користь держави без всякого обстеження. Бо ми кажемо, що потрібне обстеження, а провести його неможливо. Свого часу казали, давайте будемо за допомогою дронів робити фотографування. Який дрон можна підняти над Бахмутом чи Вовчанськом, там же його зіб’ють одразу. Ми ж чудово розуміємо, що таке реєстр нерухомості. Ми чудово розуміємо, якщо буде деокупація з нашого боку, там нічого не залишилося», – запропонував Терехов.

А борги, які мають мешканці перед ОСББ та ОСББ перед комунальними службами, мер Харкова пропонує списати.

«Виникає питання, якщо це ОСББ, як його ліквідувати? Моя пропозиція: автоматично, потрібно ліквідувати і поставити крапку. І не казати, що там є певна заборгованість комунальних служб, які там не існують. Поставимо хрест на цьому, це нереально. Я реально розумію, що люди ніколи не заплатять ОСББ і ОСББ вже ніколи не заплатять комунальним службам. Тому потрібно скасувати всі взаємні заборгованості», – наголосив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко, Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 19:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов запропонував, як розв’язати питання зруйнованих будинків і ліквідації ОСББ на тимчасово окупованих територіях.".