Как людям с оккупированных территорий получить жилье в Украине – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов предложил, как решить вопросы разрушенных домов и ликвидации ОСМД на временно оккупированных территориях.

«Мы предлагаем, чтобы государство сегодня очень простое решение приняло. Если это оккупированная территория, как Бахмут, территория, где воюют, а люди оттуда хотят получить сертификаты (на жилье — прим. ред.), то нужно дать им возможность отказаться от права собственности в пользу государства без всякого обследования. Мы говорим, что нужно обследование, а провести его невозможно. В свое время предлагали с помощью дронов делать фотосъемку. Какой дрон можно поднять над Бахмутом или Волчанском? Его же там собьют сразу. Мы прекрасно понимаем, что такое реестр недвижимости. Мы отлично понимаем, если будет деоккупация с нашей стороны, там ничего не осталось», — предложил Терехов.

А долги, которые есть у жителей перед ОСМД и ОСМД перед коммунальными службами, мэр Харькова предлагает списать.

«Возникает вопрос, если это ОСМД, как его ликвидировать? Мое предложение: автоматически, нужно устранить и поставить точку. И не говорить, что там есть определенная задолженность коммунальных служб, которые там не существуют. Давайте поставим крест на этом, это невозможно. Я реально понимаю, что люди никогда не заплатят ОСМД и ОСМД уже никогда не заплатят коммунальным службам. Поэтому нужно упразднить все взаимные задолженности», — подчеркнул Терехов.