13 обстрілів, під ударом знову був «Епіцентр»: Терехов про тиждень у Харкові

З 14 по 20 вересня ворог атакував Харків 13 разів. Внаслідок ударів постраждали три людини, загиблих за тиждень немає, повідомив мер Ігор Терехов.

За його даними, під ударами були Київський, Шевченківський, Слобідський, Основ’янський та Індустріальний райони. Ворог застосовував FPV-дрони, «молнии», реактивні «шахеди» та «бандероль».

Влучання зафіксували на територіях підприємств, у дорожнє покриття, на парковці, біля бізнес-центру, що не пряцює. Пошкоджень зазнали автомобілі, виробнича будівля, вікна в житловому будинку та нежитлових приміщеннях.

“Вже вдруге за місяць ворог атакував один і той же «Епіцентр». Безпілотник влучив у зал з будівельними матеріалами, спричинивши пожежу. Місце, куди люди приходять, зокрема, щоб купити необхідне для ремонту й відновлення своїх осель, знову і знову стає ціллю ворога. На п’ятий рік повномасштабної війни агресор продовжує руйнувати все, що дозволяє Харкову жити й працювати. Розраховує на виснаження, на страх, на те, що люди зрештою опустять руки. Саме тому для мене так важливо, щоб після кожного обстрілу харків’яни отримували потрібну їм допомогу”, – зазначив міський голова.

Він вкотре закликає людей берегти себе та у разі оголошення тривоги, одразу прямувати в укриття.

Терехов також розповів, що кілька БпЛА цього тижня впали без детонації.

“Вони залишаються небезпечними. Не наближайтеся до них та уламків, нічого не торкайтеся. Обов’язково нагадайте про це дітям!”, – звернувся мер.

Минулого тижня у Харкові повітряні тривоги тривали на 52 години, або на 35%, менше, ніж в області.