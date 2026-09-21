Четверо загиблих: понад 60 ударів КАБами пережила Золочівщина за місяць

У Золочівській громаді повідомили про наслідки ворожих ударів за останній місяць.

«Золочівська громада залишається під постійними обстрілами російських військ. За останній місяць по населених пунктах зафіксовано 64 удари керованими авіабомбами, щодоби — десятки атак безпілотниками. Руйнуються комунікації та інфраструктура», – повідомляє видання «Зоря».

За даними Золочівської селищної ради, внаслідок обстрілів поранення отримали 24 мешканці, четверо людей загинули.

«Останні дні засвідчили ризики перебоїв у транспортному сполученні, електро- та газопостачанні в осінньо-зимовий період. Серед ключових завдань — забезпечення мешканців продуктами харчування та теплом. Щоб оцінити ситуацію на місці та визначити потреби громади, до Золочева приїхали представники Управління ООН з координації гуманітарних справ. Вони провели зустріч із керівництвом громади та обговорили першочергові напрямки підтримки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в селищній раді, протягом року за координації УКГС ООН вразливі родини отримують грошову допомогу — 12 300 гривень.

«Водночас напередодні зими залишаються незакриті потреби: генератори, пічки-буржуйки, гігієнічні набори для родин із дітьми, а також фінансування опалювального сезону», – додали у селищній раді.