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Четверо загиблих: понад 60 ударів КАБами пережила Золочівщина за місяць

Суспільство 12:08   21.09.2026
Вікторія Яковенко
Четверо загиблих: понад 60 ударів КАБами пережила Золочівщина за місяць Фото: “Зоря”

У Золочівській громаді повідомили про наслідки ворожих ударів за останній місяць.

«Золочівська громада залишається під постійними обстрілами російських військ. За останній місяць по населених пунктах зафіксовано 64 удари керованими авіабомбами, щодоби — десятки атак безпілотниками. Руйнуються комунікації та інфраструктура», – повідомляє видання «Зоря».

За даними Золочівської селищної ради, внаслідок обстрілів поранення отримали 24 мешканці, четверо людей загинули.

«Останні дні засвідчили ризики перебоїв у транспортному сполученні, електро- та газопостачанні в осінньо-зимовий період. Серед ключових завдань — забезпечення мешканців продуктами харчування та теплом. Щоб оцінити ситуацію на місці та визначити потреби громади, до Золочева приїхали представники Управління ООН з координації гуманітарних справ. Вони провели зустріч із керівництвом громади та обговорили першочергові напрямки підтримки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в селищній раді, протягом року за координації УКГС ООН вразливі родини отримують грошову допомогу — 12 300 гривень.

«Водночас напередодні зими залишаються незакриті потреби: генератори, пічки-буржуйки, гігієнічні набори для родин із дітьми, а також фінансування опалювального сезону», – додали у селищній раді.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Золочівській громаді повідомили про наслідки ворожих ударів за останній місяць.".