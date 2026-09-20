Центральну частину Харкова атакувала РФ – що відомо
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Про удар РФ по Харкову повідомив мер Ігор Терехов 20 вересня близько 16:55.
За даними мера, росіяни атакували Шевченківський район – удар прийшовся по центральній частині міста. Відомо, що окупанти випустили по Харкову ударний безпілотник.
“Наслідки уточнюємо”, – додав міський голова Ігор Терехов.
Зазначимо, моніторингові ТГ-канали писали про FPV-дрон у передмісті Харкова близько 16:35. Тоді безпілотник кружляв над П’ятихатками. Після чого стало відомо, що БпЛА залетів у місто та почав кружляти над центральною частиною Харкова.