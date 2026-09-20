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РФ ударила по Ізюму із РСЗВ і атакувала Золочівщину – які наслідки

Події 09:43   20.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ ударила по Ізюму із РСЗВ і атакувала Золочівщину – які наслідки Фото: Віктор Коваленко

У пресслужбі Ізюмської МВА повідомили, що сьогодні, 20 вересня, о 02:34 росіяни вдарили по місту з РСЗВ.

“Влучання зафіксовано в західній частині міста. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 2 приватні житлові будинки, господарчу споруду та 2 легкові автомобілі”, – додали в МВА.

Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Медики вже надають усю необхідну допомогу.

Неспокійно й на Золочівщині. О 00:10 окупанти атакували селище Золочів із невстановленого типу озброєння. Гостру реакцію на стрес отримала 72-річна жінка, також пошкоджені два будинки, господарські будівлі та енергомережі. Про це МГ “Об’єктив” розповів начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Обстріл Золочівщини 20 вересня
Фото: Віктор Коваленко

Того ж дня о 06:20 на автодорозі Золочів — Дергачі поблизу села Карасівка ворог FPV-дроном атакував автомобіль Ford Transit. Поранення голови, рук і ніг отримала 63-річна жінка. Її рейсовим автобусом доставили до Дергачівської лікарні. Автівка зазнала пошкоджень“, – додав Коваленко.

Обстріл Золочівщини 20 вересня
Фото: Віктор Коваленко

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що за добу п’ятеро людей, серед них – дитина, постраждали внаслідок обстрілу Харкова та області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов також уточнив, що внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

Читайте також: Генштаб повідомив, де ЗСУ відбивали атаки росіян на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2026 в 09:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі Ізюмської МВА повідомили, що сьогодні, 20 вересня, о 02:34 росіяни вдарили по місту з РСЗВ.".