Live
  • Вс 20.09.2026
  • Харьков  +18°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

РФ ударила по Изюму из РСЗО и атаковала Золочевщину – каковы последствия

Происшествия 09:43   20.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ ударила по Изюму из РСЗО и атаковала Золочевщину – каковы последствия Фото: Виктор Коваленко

В пресс-службе Изюмской ГВА сообщили, что сегодня, 20 сентября, в 02:34 россияне ударили по городу из РСЗО.

«Попадание зафиксировано в западной части города. В результате вражеской атаки повреждены два частных жилых дома, хозяйственное сооружение и два легковых автомобиля», – добавили в ГВА.

В результате обстрелов пострадал один человек. Медики уже оказывают всю необходимую помощь.

Неспокойно и на Золочевщине. В 00:10 оккупанты атаковали поселок Золочев из неустановленного типа вооружения. Острую реакцию на стресс получила 72-летняя женщина, также повреждены два дома, хозпостройки и энергосети. Об этом МГ «Объектив» рассказал начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Обстрел Золочевщины 20 сентября
Фото: Виктор Коваленко

«В тот же день в 06:20 на автодороге Золочев — Дергачи вблизи села Карасовка враг FPV-дроном атаковал автомобиль Ford Transit. Ранение головы, рук и ног получила 63-летняя женщина. Ее рейсовым автобусом доставили в Дергачевскую больницу. Автомобиль получил повреждения», – добавил Коваленко.

Обстрел Золочевщины 20 сентября
Фото: Виктор Коваленко

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за сутки пятеро людей, среди них – ребенок, пострадали в результате обстрелов Харькова и области. Начальник ХОВА Олег Синегубов также уточнил, что в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

Читайте также: Генштаб сообщил, где ВСУ отбивали атаки россиян на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 20 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 сентября 2026: какой праздник и день в истории
20.09.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 20 сентября: массированная атака на РФ, успехи ВСУ
Новости Харькова — главное 20 сентября: массированная атака на РФ, успехи ВСУ
20.09.2026, 10:25
Есть зависимость от больших ТЭЦ — Терехов о подготовке Харькова к зиме
Есть зависимость от больших ТЭЦ — Терехов о подготовке Харькова к зиме
19.09.2026, 22:03
Трамп подписал «Адские санкции»: что это значит и как будет работать
Трамп подписал «Адские санкции»: что это значит и как будет работать
19.09.2026, 09:49
Крики и кровь в подъезде: в Харькове чуть не произошло убийство
Крики и кровь в подъезде: в Харькове чуть не произошло убийство
19.09.2026, 18:46
Массированный обстрел Москвы и области: атакованы НПЗ, ТЭЦ и склады
Массированный обстрел Москвы и области: атакованы НПЗ, ТЭЦ и склады
20.09.2026, 07:35

Новости по теме:

20.09.2026
Синегубов рассказал, сколько людей пострадали из-за ударов РФ по региону
20.09.2026
Новости Харькова — главное 20 сентября: массированная атака на РФ, успехи ВСУ
20.09.2026
Генштаб сообщил, где ВСУ отбивали атаки россиян на Харьковщине
20.09.2026
Массированный обстрел Москвы и области: атакованы НПЗ, ТЭЦ и склады
19.09.2026
Последствия удара по Балаклее показала ГСЧС: погибли пожилые супруги


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «РФ ударила по Изюму из РСЗО и атаковала Золочевщину – каковы последствия», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2026 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе Изюмской ГВА сообщили, что сегодня, 20 сентября, в 02:34 россияне ударили по городу из РСЗО.".