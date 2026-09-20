РФ ударила по Изюму из РСЗО и атаковала Золочевщину – каковы последствия

В пресс-службе Изюмской ГВА сообщили, что сегодня, 20 сентября, в 02:34 россияне ударили по городу из РСЗО.

«Попадание зафиксировано в западной части города. В результате вражеской атаки повреждены два частных жилых дома, хозяйственное сооружение и два легковых автомобиля», – добавили в ГВА.

В результате обстрелов пострадал один человек. Медики уже оказывают всю необходимую помощь.

Неспокойно и на Золочевщине. В 00:10 оккупанты атаковали поселок Золочев из неустановленного типа вооружения. Острую реакцию на стресс получила 72-летняя женщина, также повреждены два дома, хозпостройки и энергосети. Об этом МГ «Объектив» рассказал начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

«В тот же день в 06:20 на автодороге Золочев — Дергачи вблизи села Карасовка враг FPV-дроном атаковал автомобиль Ford Transit. Ранение головы, рук и ног получила 63-летняя женщина. Ее рейсовым автобусом доставили в Дергачевскую больницу. Автомобиль получил повреждения», – добавил Коваленко.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за сутки пятеро людей, среди них – ребенок, пострадали в результате обстрелов Харькова и области. Начальник ХОВА Олег Синегубов также уточнил, что в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.