Последствия удара по Балаклее показала ГСЧС: погибли пожилые супруги

Тела 74-летнего мужчины и 71-летней женщины достали из-под завалов дома в Балаклее, который 18 сентября разрушили обстрелом россияне.

«Вечером 18 сентября российские террористы обстреляли ударными БпЛА г. Балаклея Изюмского района. В результате одного из взрывов произошли разрушения в частном жилом доме. Под завалами оказались супруги: 74-летний мужчина и 71-летняя женщина. К сожалению, они погибли. В ходе работ по ликвидации последствий вражеского удара спасатели деблокировали тела погибших из-под завалов», — сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Напомним, об атаке около 17:00 сообщил начальник городской военной администрации Виталий Карабанов. По его словам, в результате попадания на месте возник пожар. В частных домах взрывной волной и обломками повреждены крыши и выбиты окна. Еще два человека пострадали.