Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: есть погибшие и раненые

Российские военные 18 сентября нанесли удар по одному из микрорайонов города Балаклея Харьковской области. Два человека погибли и еще двоим потребовалась медицинская помощь.

Об атаке около 17:00 сообщил начальник городской военной администрации Виталий Карабанов. По его словам, в результате попадания на месте возник пожар. В частных домах взрывной волной и обломками повреждены крыши и выбиты окна.

«К большому сожалению, имеем страшные последствия этой атаки. По предварительным данным, в результате обстрела погибли два человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Предварительно, два человека получили ранения. Они находятся в больнице», — отметил глава ГВА.

Карабанов подчеркнул, что россияне целенаправленно наносят удары по гражданским, и в очередной раз призвал жителей громады не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытия.

Как сообщала МГ «Объектив», реактивный «Шахед» атаковал электричку на станции «Липковатовка» в Харьковской области. 30-летний мужчина погиб, еще восемь пассажиров пострадали, сообщила областная прокуратура. Два вагона в результате этой атаки загорелись. По данным главы правления «Укрзалізниці» Александра Перцовского, поезд в момент атаки стоял – была эвакуация пассажиров. Однако два человека за железнодорожниками не пошли, а остались недалеко от электрички. Они получили наиболее тяжелые травмы.