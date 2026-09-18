В Харькове более 20 родным погибших военных организовали прогулку на «Стрелке»

Более 20 членов семей погибших защитников и защитниц Украины приняли участие в прогулке на воде в районе «Стрелки» в Харькове.

Мероприятие организовали Почетный консул Грузии в городе Харькове Александр Чихладзе и глава Администрации Основянского района Анна Головчанская при содействии городского головы Игоря Терехова, сообщили в Харьковском городском совете.

Среди участников лодочной прогулки — дети погибших героев.

Ранее в мэрии сообщали, что в Харьковском дипломатическом клубе состоялась встреча Почетного консула Грузии в Харькове Александры Чихладзе с Молодежным советом при Харьковском городском голове. Участники обсудили развитие сотрудничества Харькова с грузинскими городами-партнерами, а также возможные практические форматы международного взаимодействия.

Отдельное внимание во время встречи уделили роли молодежи в развитии международных партнерств. В частности, говорили о возможностях для молодых харьковчан участвовать в укреплении связей между Харьковом и Грузией.

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Напомним, подростки Харькова создали спектакль о войне «Харьков: фанфик». Премьерные показы состоятся 21 сентября и 5 октября в Харькове. Спектакль создан на основе историй и образов подростков, взрослеющих в городе в условиях полномасштабной войны, где молодые участники стали не просто исполнителями, а соавторами постановки — от поиска тем и персонажей до выхода на сцену.