На Харьковщине пьяные мужчины украли лодку и поплыли – полиция их задержала
Фото: ГУНП в Харьковской области
Двое мужчин на Харьковщине получили подозрения в грабеже.
Событие произошло на берегу водохранилища в поселке Старый Салтов. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, двое местных жителей 1983 и 1990 годов рождения употребляли алкогольные напитки. Они увидели металлическую лодку и решили похитить ее.
«Злоумышленники отвязали лодку от опоры, взяли на буксир, запустили двигатель и уплыли. Потерпевший заметил похищение лодки и начал кричать, однако мужчины сбежали», — отметили правоохранители.
По подсчетам копов, ущерб составляет более 18 тысяч гривен.
Правоохранители разыскали вероятных воров и задержали их. Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Если вину докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: лодка, полиция, украли, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин на Харьковщине получили подозрения в грабеже.".