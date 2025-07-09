На Харьковщине пьяные мужчины украли лодку и поплыли – полиция их задержала

Двое мужчин на Харьковщине получили подозрения в грабеже.

Событие произошло на берегу водохранилища в поселке Старый Салтов. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, двое местных жителей 1983 и 1990 годов рождения употребляли алкогольные напитки. Они увидели металлическую лодку и решили похитить ее.

«Злоумышленники отвязали лодку от опоры, взяли на буксир, запустили двигатель и уплыли. Потерпевший заметил похищение лодки и начал кричать, однако мужчины сбежали», — отметили правоохранители.

По подсчетам копов, ущерб составляет более 18 тысяч гривен.

Правоохранители разыскали вероятных воров и задержали их. Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Если вину докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.

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