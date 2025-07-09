На Харківщині п’яні чоловіки вкрали човен і попливли – поліція їх затримала
Фото: ГУНП в Харківській області
Двоє чоловіків на Харківщині отримали підозри у грабежі.
Подія сталася на березі водосховища в селищі Старий Салтів. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, двоє місцевих жителів 1983 та 1990 років народження вживали алкогольні напої. Вони побачили металевий човен та вирішили викрасти його.
«Зловмисники відв’язали човен від опори, взяли на буксир, запустили двигун та попливли. Потерпілий помітив викрадення човна та почав кричати, однак чоловіки втекли», – зазначили правоохоронці.
За підрахунками копів, збитки становлять понад 18 тисяч гривень.
Правоохоронці розшукали ймовірних крадіїв та затримали їх. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.
Читайте також: Вбивством закінчилися посиденьки за гаражами на Салтівці
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лодка, поліція, украли, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині п’яні чоловіки вкрали човен і попливли – поліція їх затримала»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків на Харківщині отримали підозри у грабежі.".