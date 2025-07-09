На Харківщині п’яні чоловіки вкрали човен і попливли – поліція їх затримала

Двоє чоловіків на Харківщині отримали підозри у грабежі.

Подія сталася на березі водосховища в селищі Старий Салтів. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, двоє місцевих жителів 1983 та 1990 років народження вживали алкогольні напої. Вони побачили металевий човен та вирішили викрасти його.

«Зловмисники відв’язали човен від опори, взяли на буксир, запустили двигун та попливли. Потерпілий помітив викрадення човна та почав кричати, однак чоловіки втекли», – зазначили правоохоронці.

За підрахунками копів, збитки становлять понад 18 тисяч гривень.

Правоохоронці розшукали ймовірних крадіїв та затримали їх. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.

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