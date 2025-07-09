Live
  • Ср 09.07.2025
  • Харків  +35°С
  • USD 41.85
  • EUR 49.06

На Харківщині п’яні чоловіки вкрали човен і попливли – поліція їх затримала

Суспільство 14:22   09.07.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині п’яні чоловіки вкрали човен і попливли – поліція їх затримала Фото: ГУНП в Харківській області

Двоє чоловіків на Харківщині отримали підозри у грабежі.

Подія сталася на березі водосховища в селищі Старий Салтів. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, двоє місцевих жителів 1983 та 1990 років народження вживали алкогольні напої. Вони побачили металевий човен та вирішили викрасти його.

«Зловмисники відв’язали човен від опори, взяли на буксир, запустили двигун та попливли. Потерпілий помітив викрадення човна та почав кричати, однак чоловіки втекли», – зазначили правоохоронці.

За підрахунками копів, збитки становлять понад 18 тисяч гривень.

Правоохоронці розшукали ймовірних крадіїв та затримали їх. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.

украли лодку на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Вбивством закінчилися посиденьки за гаражами на Салтівці

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова — головне за 9 липня: спалили поле пшениці, спека б’є рекорди
Новини Харкова — головне за 9 липня: спалили поле пшениці, спека б’є рекорди
09.07.2025, 13:52
На Харківщині п’яні чоловіки вкрали човен і попливли – поліція їх затримала
На Харківщині п’яні чоловіки вкрали човен і попливли – поліція їх затримала
09.07.2025, 14:22
Спека у Харкові вже почала бити температурні рекорди
Спека у Харкові вже почала бити температурні рекорди
09.07.2025, 13:48
Харків’ян закликають обходити газони найближчим часом – причина
Харків’ян закликають обходити газони найближчим часом – причина
09.07.2025, 11:15
Бруд і сморід: у захаращеній квартирі в Харкові виявили двох собак (відео)
Бруд і сморід: у захаращеній квартирі в Харкові виявили двох собак (відео)
08.07.2025, 15:20
Вперше в історії: на Харківщині роботи ЗСУ взяли окупантів у полон (відео)
Вперше в історії: на Харківщині роботи ЗСУ взяли окупантів у полон (відео)
09.07.2025, 13:18

Новини за темою:

20:37
Чоловіка, що стрибнув з човна на водоймі у Харкові, шукають
18:22
Житель Харківщини віддав $9 тисяч за “вояж” в Угорщину на човні (відео)
17:28
Поліція впіймала трьох одеситів, які на Харківщині вкрали двигун від човна
17:41
Комунальники Харкова відправили гуманітарну допомогу до Херсона (відео, фото)

Ви читали новину: «На Харківщині п’яні чоловіки вкрали човен і попливли – поліція їх затримала»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 14:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків на Харківщині отримали підозри у грабежі.".