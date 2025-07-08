Вбивством закінчилися посиденьки за гаражами на Салтівці
Вранці 6 липня отримали повідомлення про моторошну знахідку, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. Як виявилось, на Салтівці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.
Експерти встановили: причиною смерті стали численні ушкодження та переломи. Незабаром слідчі з’ясували, що напередодні ввечері компанія з чотирьох людей випивала за гаражами. Між 25-річним чоловіком та трьома іншими хлопцями виникла сварка. Після чого почалася бійка – потерпілий отримав численні удари по голові, тулубу, після чого помер.
“Під час оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП №2 спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП викрили та затримали трьох підозрюваних: 18-річного юнака та двох 16-річних. Усіх фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України, неповнолітніх – у присутності законних представників”, – розповіли у поліції.
Наразі трьом хлопцям вручили підозру, їм загрожує до десяти років за ґратами.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 липня отримали повідомлення про моторошну знахідку, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. Як виявилось, на Салтівці виявили тіло чоловіка.".