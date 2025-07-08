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Заборгували майже два млн: прокуратура примусила підприємство виплатити борг

Суспільство 10:35   08.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Заборгували майже два млн: прокуратура примусила підприємство виплатити борг

Йдеться про сільськогосподарське підприємство, яке орендує понад 30 земельних ділянок загальною площею більше 100 гектарів, пише Харківська обласна прокуратура.

Ділянки розташовані у Балаклійському районі.

Попри укладені договори, компанія систематично не сплачувала орендну плату. Керівник Ізюмської окружної прокуратури Харківської області звернувся до суду в інтересах держави з вимогою стягнути з орендаря заборгованість”, – пояснили правоохоронці.

У результаті підприємство добровільно виплатило майже 1,8 мільйона гривень.

“Таким чином, завдяки принциповій позиції прокуратури забезпечено реальне поновлення порушених інтересів держави та надходження значної суми коштів до бюджету громади, що є особливо важливим в умовах воєнного стану”, – констатували у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Заборгували майже два млн: прокуратура примусила підприємство виплатити борг»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 10:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Йдеться про сільськогосподарське підприємство, яке орендує понад 30 земельних ділянок загальною площею більше 100 гектарів, пише Харківська обласна прокуратура.".