Заборгували майже два млн: прокуратура примусила підприємство виплатити борг

Йдеться про сільськогосподарське підприємство, яке орендує понад 30 земельних ділянок загальною площею більше 100 гектарів, пише Харківська обласна прокуратура.

Ділянки розташовані у Балаклійському районі.

“Попри укладені договори, компанія систематично не сплачувала орендну плату. Керівник Ізюмської окружної прокуратури Харківської області звернувся до суду в інтересах держави з вимогою стягнути з орендаря заборгованість”, – пояснили правоохоронці.

У результаті підприємство добровільно виплатило майже 1,8 мільйона гривень.

“Таким чином, завдяки принциповій позиції прокуратури забезпечено реальне поновлення порушених інтересів держави та надходження значної суми коштів до бюджету громади, що є особливо важливим в умовах воєнного стану”, – констатували у прокуратурі.