Задолжали почти два млн: прокуратура принудила предприятие выплатить долг
Речь идет о сельскохозяйственном предприятии, которое арендует более 30 земельных участков, общей площадью более 100 гектаров, пишет Харьковская областная прокуратура.
Участки расположены в Балаклейском районе.
«Несмотря на заключенные договоры, компания систематически не платила арендную плату. Руководитель Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области обратился в суд в интересах государства с требованием взыскать с арендатора задолженность», – объяснили правоохранители.
В результате предприятие добровольно выплатило почти 1,8 миллиона гривен.
«Таким образом, благодаря принципиальной позиции прокуратуры обеспечено реальное восстановление нарушенных интересов государства и поступления значительной суммы средств в бюджет громады, что особенно важно в условиях военного положения», – констатировали в прокуратуре.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: аренда, аренда земли, прокуратура, убытки;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 10:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Речь идет о сельскохозяйственном предприятии, которое арендует более 30 земельных участков, общей площадью более 100 гектаров, пишет Харьковская областная прокуратура.".