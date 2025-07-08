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Задолжали почти два млн: прокуратура принудила предприятие выплатить долг

Общество 10:35   08.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Задолжали почти два млн: прокуратура принудила предприятие выплатить долг

Речь идет о сельскохозяйственном предприятии, которое арендует более 30 земельных участков, общей площадью более 100 гектаров, пишет Харьковская областная прокуратура.

Участки расположены в Балаклейском районе.

«Несмотря на заключенные договоры, компания систематически не платила арендную плату. Руководитель Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области обратился в суд в интересах государства с требованием взыскать с арендатора задолженность», – объяснили правоохранители.

В результате предприятие добровольно выплатило почти 1,8 миллиона гривен.

«Таким образом, благодаря принципиальной позиции прокуратуры обеспечено реальное восстановление нарушенных интересов государства и поступления значительной суммы средств в бюджет громады, что особенно важно в условиях военного положения», – констатировали в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Речь идет о сельскохозяйственном предприятии, которое арендует более 30 земельных участков, общей площадью более 100 гектаров, пишет Харьковская областная прокуратура.".