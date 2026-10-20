Ущерб от ударов РФ на Харьковщине: за 9 месяцев сумма составила почти 26 млрд

За девять месяцев 2026 года эксперты на Харьковщине установили более 25,9 млрд гривен ущерба из-за ударов РФ. За это время специалисты провели более 2 тысяч исследований.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов во время Всеукраинского научно-практического форума «Помощь бизнесу при определении ущерба во время вооруженной агрессии рф против Украины». Он уточнил, что экспертизы проводили специалисты Национального научного центра «Институт судебных экспертиз имени заслуженного профессора М. С. Бокариуса».

«Среди них: товароведческие экспертизы – более 11 млрд гривен; экологические — 7,9 млрд гривен; строительно-технические — 2,3 млрд гривен; другие направления – 4,5 млрд гривен», — рассказал начальник ХОВА.

По данным Синегубова, в результате ударов оккупантов в Харьковской области повреждено или разрушено более 100 тысяч объектов инфраструктуры. Большинство из них – жилищный фонд и предприятия.

«Субъекты собственности: будь-то коммунальное имущество, будь-то частное имущество, должны обращаться самостоятельно в учреждения, которые должны оценивать убытки, наполняя определенный реестр, чтобы в будущем получить компенсации», — добавил Синегубов.

В рамках мероприятия предприниматели получили консультации от профильных специалистов и юристов.

Видео: Олег Синегубов