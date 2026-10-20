Live
  • Вт 20.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 45
  • EUR 50.53

Ущерб от ударов РФ на Харьковщине: за 9 месяцев сумма составила почти 26 млрд

Общество 16:43   20.10.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Ущерб от ударов РФ на Харьковщине: за 9 месяцев сумма составила почти 26 млрд Фото: Олег Синегубов

За девять месяцев 2026 года эксперты на Харьковщине установили более 25,9 млрд гривен ущерба из-за ударов РФ. За это время специалисты провели более 2 тысяч исследований.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов во время Всеукраинского научно-практического форума «Помощь бизнесу при определении ущерба во время вооруженной агрессии рф против Украины». Он уточнил, что экспертизы проводили специалисты Национального научного центра «Институт судебных экспертиз имени заслуженного профессора М. С. Бокариуса».

«Среди них: товароведческие экспертизы – более 11 млрд гривен; экологические — 7,9 млрд гривен; строительно-технические — 2,3 млрд гривен; другие направления – 4,5 млрд гривен», — рассказал начальник ХОВА.

По данным Синегубова, в результате ударов оккупантов в Харьковской области повреждено или разрушено более 100 тысяч объектов инфраструктуры. Большинство из них – жилищный фонд и предприятия.

«Субъекты собственности: будь-то коммунальное имущество, будь-то частное имущество, должны обращаться самостоятельно в учреждения, которые должны оценивать убытки, наполняя определенный реестр, чтобы в будущем получить компенсации», — добавил Синегубов.

В рамках мероприятия предприниматели получили консультации от профильных специалистов и юристов.

Видео: Олег Синегубов

Читайте также: Взрывы в Харькове: удар по частному сектору, пострадавшие (дополняется)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Взрывы в Харькове: удар по частному сектору, пострадавшие (дополняется)
Взрывы в Харькове: удар по частному сектору, пострадавшие (дополняется)
20.10.2026, 16:58
БпЛА ударил по Харькову днем ​​20 октября: что известно
БпЛА ударил по Харькову днем ​​20 октября: что известно
20.10.2026, 12:27
Россияне убили учительницу и ее дочку: в Новой Водолаге день траура
Россияне убили учительницу и ее дочку: в Новой Водолаге день траура
20.10.2026, 09:21
Новости Харькова — главное 20 октября: ракетный удар по городу — пострадавшие
Новости Харькова — главное 20 октября: ракетный удар по городу — пострадавшие
20.10.2026, 16:53
Покрытые антидроновыми сетками дороги Харьковщины дистанционно минируют
Покрытые антидроновыми сетками дороги Харьковщины дистанционно минируют
20.10.2026, 10:31
Сушил на даче: почти 3 кг каннабиса нашли у мужчины на Харьковщине
Сушил на даче: почти 3 кг каннабиса нашли у мужчины на Харьковщине
20.10.2026, 17:30

Новости по теме:

20.10.2026
В антидроновой сетке на Харьковщине запуталась сова: спасли пограничники 📹
20.10.2026
На Харьковщине высадят 200 тысяч сосен, выращенных в кассетах (фото)
20.10.2026
Шесть погибших и 21 пострадавший: последствия обстрелов Харьковщины за сутки
19.10.2026
Антидроновыми сетками хотят накрыть более 1000 км на Харьковщине — Синегубов
19.10.2026
Заманил детей в заброшенное здание: мужчину «посадили» за сексуальное насилие


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ущерб от ударов РФ на Харьковщине: за 9 месяцев сумма составила почти 26 млрд», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За девять месяцев 2026 года эксперты на Харьковщине установили более 25,9 млрд гривен ущерба из-за ударов РФ. За это время специалисты провели более 2 тысяч исследований.".