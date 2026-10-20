Новости Харькова — главное 20 октября: налет на Изюм, 26 атак на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:25

Ночной налет БпЛА на Изюм: есть пострадавшие, возникли четыре пожара

Армия РФ с 00:22 до 04:00 ночи 20 октября атаковала Изюм беспилотниками, в том числе реактивными. В городе возникли четыре пожара: горели дома, машины, хозпостройки, а также — здание Управления образования Изюмского городского совета. Пять человек получили острую реакцию на стресс, сообщила пресс-служба Изюмской ГВА.

08:04

26 атак на севере области зафиксировал Генштаб ВСУ

«На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 26 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Кутьковки, Лимана, Старицы, Малой Волчьей, Избицкого, Вильчи, Охримовки, Захаровки, Караичного, Бочкового, Зыбиного и Радьковки. На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 20 октября.

07:40

Ночь с тремя тревогами

В течение ночи в Харькове были три воздушные тревоги: с 21:28 по 23:55, с 00:26 по 00:41 и с 01:33 по 04:09. Первую из них объявляли из-за угрозы атаки российских БпЛА.

После полуночи в небе области фиксировали реактивные «Шахеды», информировали мониторинговые каналы.

Позже добавилась активность российской тактической авиации, которая начала сбрасывать КАБы на север области.

Различные БпЛА фиксируют в регионе и по состоянию на 07:40. В городе пока отбой — после последней тревоги прошло 3,5 часа.