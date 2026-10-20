БпЛА ударил по Харькову днем ​​20 октября: что известно

После 12:00 в Харькове был слышен взрыв. Вражеский БпЛА атаковал Основянский район города.

Информация о пострадавших не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Отметим, Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеском БпЛА, что летел в сторону Харькова в 11:56.

Мониторинговые каналы уточняли, что это БпЛА типа «Ланцет».

Напомним, российская армия атаковала парк в Новой Водолаге посреди дня 19 октября. Удар был около 16:30, сообщила Харьковская областная прокуратура. Били БпЛА «Герань-3». По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, шесть человек погибли, 15 – пострадали.